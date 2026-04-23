Južnokorejsko ratno vazduhoplovstvo izvinilo se danas zbog sudara u vazduhu 2021. godine u kojem su učestvovala dva borbena aviona, nakon što su revizori saopštili da se smatra da je nesreću izazvalo to što su piloti pravili selfije i snimali tokom leta.

"Iskreno se izvinjavamo javnosti zbog zabrinutosti koju je izazvala nesreća koja se dogodila 2021. godine", rekao je portparol vazduhoplovstva na konferenciji za novinare, prenosi Rojters.

Portparol je rekao da je jedan od pilota koji su učestvovali u incidentu suspendovan sa letačkih dužnosti, da je dobio stroge disciplinske mere i da je od tada napustio vojsku.

Izvinjenje je usledilo nakon izveštaja koji je juče objavio državni odbor za reviziju i inspekciju, koji je utvrdio da su neplanirani manevri zbog ličnog snimanja doveli do sudara dva mlaznjaka F-15K tokom formacijskog leta u blizini grada Tegu, u decembru 2021. godine.

Revizori su rekli da je jedan pilot pokušao da snimi slike kako bi obeležio svoj poslednji let sa avionom, tako što se naglo penjao i naginjao avion bez dozvole, da bi poboljšao ugao kamere, dok je drugi pilot snimao video iz vodećeg aviona.

Kako se avion približavao, obe posade su pokušale da izbegnu, ali je rep aviona koji je bio u pratećoj formaciji udario u krilo vodećeg aviona, i izazvao štetu od oko pola miliona evra.

U incidentu niko nije povređen, a revizorski odbor je naveo da smatra da je pilot iz pratećeg aviona prvenstveno odgovoran, i njemu je naređeno da nadoknadi oko desetinu troškova popravke.

Južnokorejsko ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da preduzima korake kako bi pooštrilo pravila bezbednosti letenja, i kako bi sprečilo ponavljanje incidenta.