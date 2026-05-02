Ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči izjavio je danas da je Sjedinjene Američke Države rat koštao 100 milijardi dolara do sada, a ne 25 milijardi kako navode iz Vašingtona.

"Pentagon laže. Netanjahuovo kockanje je direktno koštalo Sjedinjene Države 100 milijardi dolara do sada", objavio je Aragči na mreži X.

Arakči tvrdi da su troškovi rata četiri puta veći nego što to SAD priznaju, kao i da su indirektni troškovi za američke poreske obveznike su mnogo veći.

"Mesečni doprinos za svako američko domaćinstvo dostigao je 500 dolara i brzo raste", naveo je iranski ministar spoljnih poslova i dodao:

"'Izrael prvi uvek, znači Amerika poslednja'".

Zvaničnik Pentagona zadužen za finansije Džuls Herst izjavio je ranije ove nedelje da je rat u Iranu Sjedinjene Američke Države do sada koštao 25 milijardi dolara.