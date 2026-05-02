Kina planira da organizuje ministarsku otvorenu debatu pod nazivom "Očuvanje ciljeva i principa Povelje Ujedinjenih nacija i jačanje međunarodnog sistema usmerenog na UN", objavljeno je danas na nezavisnom sajtu Security Council Report (SCR) koji prati rad Saveta bezbednosti UN.

Debata će biti organizovana u okviru tačke dnevnog reda "Održavanje međunarodnog mira i bezbednosti", piše SCR. Sastanku će predsedavati kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji, a očekuje se da će na njemu izlaganje imati i generalni sekretar UN Antonio Gutereš.

Tokom maja, Savet bezbednosti će održati i godišnju otvorenu debatu o zaštiti civila. Očekuje se da će izveštaje podneti predstavnici Kancelarije UN za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA) i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta (ICRC).

Na dnevnom redu SB UN naći će se više važnih tema koje se odnose na Afriku, uključujući Južni Sudan, Sudan i Libiju. U slučaju Južni Sudan, razmatraće se obnova režima sankcija, kao i produženje mandata ekspertskog panela koji prati njihovo sprovođenje. Za region Sudana i Južnog Sudana planiran je brifing o radu privremenih mirovnih snaga UN u Abjeiju (UNISFA), koje deluju u okviru stabilizacije tog spornog područja.

Kada je reč o Libiji, SB će glasati o produženju mera vezanih za embargo na oružje, a predviđen je i izveštaj tužioca Međunarodnog krivičnog suda (ICC) o aktuelnoj situaciji u toj zemlji. Kada je reč o Bliskom istoku, u fokusu će biti Sirija, gde je planiran sastanak posvećen političkoj situaciji i humanitarnim pitanjima, dodaje SCR.

Razmatraće se i situacija u Libanu kroz konsultacije o izveštaju generalnog sekretara UN o sprovođenju Rezolucije 1559. Savet bezbednosti će održati i redovnu mesečnu sednicu pod nazivom "Situacija na Bliskom istoku, uključujući palestinsko pitanje", uz mogućnost dodatnih vanrednih sastanaka u zavisnosti od razvoja događaja na terenu.

SB UN razmatraće i niz evropskih i drugih međunarodnih tema tokom narednog perioda, uključujući, kako se dodaje, situacije u Bosni i Hercegovini, Ukrajini i Severnoj Koreji. U vezi sa Bosnom i Hercegovinom planirana je polugodišnja debata Saveta bezbednosti o stanju u toj zemlji.

Kada je reč o Ukrajini, mogući su dodatni sastanci tokom meseca, u zavisnosti od razvoja situacije na terenu. Na dnevnom redu je i pitanje nuklearnog programa Severne Koreje, kroz brifing o radu Sankcionog komiteta Saveta bezbednosti, uspostavljenog Rezolucijom 1718.

Tokom maja moguće je i održavanje dodatnih sastanaka o drugim pitanjima, uključujući Iran i Sudan, u zavisnosti od razvoja situacije.