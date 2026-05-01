Snažna podrška radničkim zahtevima širom zemlje

U Parizu su sindikalni lideri predvodili glavnu povorku, dok su veliki skupovi održani i u Tuluzu, Marselju, Nantu i Lilu. Demonstracije su okupile radnike iz različitih sektora, a poruke su bile jasne: povećanje plata i očuvanje prava moraju biti prioritet.

„Ono što treba staviti na dnevni red parlamenta nije otimanje Prvog maja, već veliki plan za povećanje plata“, izjavila je Sofi Bine, liderka sindikata CGT, marširajući u Parizu zajedno sa Meriliz Leon iz reformističkog sindikata CFDT.

Bine je u pismu premijeru Sebastijenu Lekornu zatražila povećanje minimalne zarade za 5 odsto i usklađivanje plata sa rastom cena.

Leon je takođe pozvala na povećanje minimalca zbog inflacije, kao i na „pregovore u različitim profesionalnim sektorima“.

U Tuluzu su učesnici nosili transparente sa porukama „za naše plate, za naše penzije, protiv krajnje desnice i za mir“, kao i „Dan borbe od 1889, državni praznik od 1947, Prvi maj – ne dirajte ga“, naglašavajući istorijski značaj ovog datuma.

Tenzije u pojedinim gradovima i reakcija vlasti

Iako su protesti u većini gradova protekli mirno, u pojedinim mestima došlo je do napetosti. U Lionu je policija upotrebila suzavac nakon incidenata, dok je u Nantu tokom sukoba povređen jedan policajac. Ovakve reakcije vlasti izazvale su kritike dela javnosti, koja smatra da su zahtevi radnika legitimni i da zaslužuju dijalog, a ne eskalaciju.

U Marselju je, s druge strane, protest protekao bez incidenata, uz učešće više hiljada ljudi, što je dodatno pokazalo da okupljanja mogu biti snažna, ali i dostojanstvena.

Paralelno sa protestima, otvorena je i rasprava o radu tokom praznika, posebno u sektoru pekarstva i cvećarstva. Sindikati su upozorili da se zakon mora poštovati i da radnici ne smeju biti izloženi pritiscima.

„Ovo je provokacija koja se kažnjava sa dve novčane kazne“, rekla je inspektorka rada i predstavnica CGT-a Selin Klam za AFP.

Istovremeno, sindikalni lideri kritikovali su političke poteze koji, kako navode, skreću pažnju sa suštine problema.

„Političari koji ulaze u pekare deo su politike spektakla koja nam nije potrebna“, rekla je Leon. „Ono što treba pokazati jeste stvarnost rada u pekari.“

I pored sporadičnih tenzija, Prvi maj u Francuskoj još jednom je pokazao snagu radničkog pokreta i spremnost građana da se bore za svoja prava, uz jasnu poruku da ekonomska sigurnost i dostojanstvo rada ostaju u središtu društvenih zahteva.