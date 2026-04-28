Aerodrom u Briselu izdao je upozorenje putnicima zbog najavljenog nacionalnog štrajka i masovnih demonstracija koje su zakazane za 12. maj, a koje bi mogle ozbiljno da poremete funkcionisanje saobraćaja u gradu.

Prema zvaničnom saopštenju objavljenom na sajtu aerodroma, očekuje se da će veliki broj odlaznih letova biti otkazan, dok bi i pojedini dolazni letovi mogli da budu pogođeni.

Avio-kompanije će u narednim danima stupiti u kontakt sa putnicima kako bi ih obavestile o eventualnim promenama i otkazivanjima.

Pored problema u avio-saobraćaju, očekuju se i smetnje u funkcionisanju javnog prevoza. Kako se navodi, železničke i autobuske linije koje povezuju aerodrom sa gradom takođe bi mogle da budu obustavljene ili značajno redukovane.

Ove mere rezultat su najavljenog štrajka protiv vladinih politika, kao i protesta koji bi trebalo da okupe veliki broj učesnika u centru Brisela.

Uprava aerodroma izrazila je žaljenje zbog neprijatnosti koje bi putnici mogli da dožive i apelovala na sve koji planiraju putovanje da prate najnovije informacije i na vreme provere status svojih letova.