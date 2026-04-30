Napetosti između Irana i Sjedinjenih Američkih Država dodatno su pojačane nakon što je predsednik iranskog parlamenta Mohammad-Bagher Ghalibaf objavio poruku na društvenim mrežama u kojoj je, uz mapu SAD, uputio oštru i simboličnu „lekciju iz matematike“. Njegova objava dolazi u trenutku kada se očekuje nova odluka američkog predsednika Donalda Trampa o daljem toku sukoba sa Iranom.

Kako je naveo Ghalibaf na mreži X, čak i kada bi SAD pokušale da „ograđuju“ svoju teritoriju zamišljenim zidovima, ukupna dužina tih granica bila bi manja od granica Irana, što je iskoristio kao argument protiv ideje o efikasnoj blokadi.

„Lekcija iz matematike“ kao politička poruka

U svojoj objavi, Ghalibaf je izneo konkretne brojke: dva zamišljena zida preko teritorije SAD iznosila bi ukupno 7.755 kilometara, što je, kako tvrdi, i dalje oko 1.000 kilometara manje od ukupne dužine granica Irana.

„Sretno vam u blokadi zemlje s takvim granicama“, poručio je, jasno aludirajući na ranije izjave američkih zvaničnika o nastavku i pojačavanju pritiska na Iran.

Uz to, uputio je i dodatnu opasku američkom ministru odbrane Pitu Hegsetu, podsećajući na konverziju mera: „Jedan kilometar iznosi 0,62 milje“.

Ova poruka dolazi kao odgovor na izjave iz Vašingtona, uključujući i raniju Trampovu ocenu da bi pomorska blokada mogla biti efikasnija od vojnih udara. On je tada istakao da želi da spreči Iran da razvije nuklearno oružje i naglasio da neće popuštati kada je reč o sankcijama.

Razmena poruka između Teherana i Vašingtona ukazuje na sve oštriju retoriku koja prati već postojeće tenzije. Dok SAD razmatraju dalje korake, Iran odgovara političkim i simboličkim porukama koje imaju za cilj da ospore američke strategije.

U narednim danima očekuje se odluka iz Bele kuće koja bi mogla definisati sledeću fazu odnosa između dve zemlje, dok ovakve javne poruke dodatno podižu pažnju međunarodne javnosti.