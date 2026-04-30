Američki predsednik Donald Tramp uputio je oštre kritike na račun evropskih članica NATO-a, optužujući ih da su odgovorne za „potpuni haos“ u Ukrajini. Govoreći na događaju u Beloj kući, Tramp je istakao da su evropske države svojim potezima dodatno zakomplikovale situaciju.

„Pomogli smo im sa Ukrajinom. Oni su stvorili potpuni haos u Ukrajini“, rekao je Tramp, jasno usmerivši kritiku ka saveznicima iz Evrope.

„To nije naš problem“

Tramp je naglasio da se problemi u Ukrajini, prema njegovom mišljenju, ne tiču direktno Sjedinjenih Američkih Država, već pre svega evropskih zemalja.

„Mi smo razdvojeni okeanom. Ali to se njih tiče“, rekao je, aludirajući na geografski i politički položaj Evrope u odnosu na sukob.

Osim kritika, Tramp je ponovo otvorio pitanje američkog vojnog prisustva u Evropi. On je najavio mogućnost povlačenja američkih trupa iz pojedinih NATO zemalja, konkretno Španije i Italije.

„Možda ću to i učiniti. A zašto da ne? Italija nam uopšte nije pomogla, a Španija se ponaša užasno, apsolutno užasno“, rekao je Tramp.

Ovakve izjave dodatno komplikuju odnose unutar NATO-a i otvaraju pitanja o budućem vojnom i političkom angažmanu SAD u Evropi. U narednom periodu očekuje se reakcija evropskih saveznika, kao i mogući diplomatski odgovori na ove optužbe.