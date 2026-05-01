Predsednik Srbije Aleksadar Vučić tokom gostovanja u Nacionalnom dnevniku na televiziji Pink najavio je da se očekuje povećanje plata i penzija.

"Biće povećanje plata i penzija, stopa rasta 3 posto"

- Očekujem da stopa rasta u prvom kvartalu, u regionu će imati neki koji će imati sličnu nama, a u Evropi niko neće imati stopu rasta kao mi. Ispred smo Litvanije, Portugala, Češke, verujem da će nam stopa rasta u 1. kvartalu biti 3 posto. Verujem da ćemo očuvati taj nivo. To bi značilo da možemo da računamo na značajno povećanje plata i penzije, jedna lepa vest u moru teških koje dolaze iz sveta. Ovo su nezvanični rezultati, znaćemo u ponedeljak, bili bismo bolji gotovo od svih evropskih zemalja. Kod njih će biti prosečnih 0,8 posto, a moći ćemo da planiramo povećanje plata i penzija - kazao je Vučić.