Lazar Č. (22) uhapšen je zbog sumnje da je juče na Novom Beogradu, u ulici Jurija Gagarina, čekićem ubio M. K. (89), ukrao automobil žrtve, a zatim se dao u bekstvo.

Kako se sumnja, ubistvo se dogodilo 28. aprila oko 12.20 časova.

- Žrtva je kobnog dana parkirala svoj automobil marke "suzuki baleno" u garažu u ulici Jurija Gagarina kada je, neopaženo, za njim u garažu ušao osumnjičeni Lazar koji je, najverovatnije, sa police uzeo čekić i žrtvi zadao udarce po glavi i telu - kaže izvor.

Kako se sumnja, M. K. je zadobio više udaraca u predelu glave, grudnog koša i prstiju obe šake, usled kojih je preminuo.

- Osumnjičeni je tada ušao u automobil žrtve i, dok se kretao u rikverc, udario u betonski zid između garaža - priča izvor i dodaje da je tom prilikom osumnjičeni na automobilu načinio oštećenja u vidu polomljenog levog zadnjeg stop svetla.

Nakon toga, osumnjičeni se dao u bekstvo.



BONUS VIDEO