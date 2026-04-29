"AKO PUTIN TO URADI, ZBRISAĆE SVE..." Čitač sa usana otkrio šta je Tramp rekao kralju Čarlsu! Nadrealan razgovor ispred Bele kuće: Monarh ga "PRESEKAO"

Američki predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija Tramp dočekali su britanskog kralja Čarlsa III i kraljicu Kamilu u Beloj kući juče popodne.

 
Autor:  Milica Krstić
29.04.2026.10:46
Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin
Dok su početni pozdravi sa Donaldom i Melanijom Tramp bili tihi, stručnjak za čitanje sa usana Nikola Hikling dešifrovala je prilično neobičan dijalog za Dejli mejl.

Strahovi od atentata i pretnje Putinu

Razgovor je počeo oko ne baš prijatnih tema. Tramp se odmah osvrnuo na nedavnu pucnjavu na večeri dopisnika Bele kuće, na šta je kralj Čarls odgovorio: "Radije ne bih bio ovde predugo. Osećam se kao da ne bi trebalo da budem ovde."

Tramp ga je pitao da li je dobro, dodajući da cela situacija "nije dobra stvar", na šta je on dodao: "Nisam bio spreman, ali sada jesam".

Predsednik SAD je potom naglo promenio temu na Vladimira Putina.

- Trenutno razgovaram sa Putinom. On želi rat, izjavio je Tramp.

Kralj je pokušao da odloži tešku temu rekavši:

- O tome ćemo razgovarati kasnije - ali je Tramp nastavio sa svojim mračnim predviđanjima: "Imam osećaj... ako uradi ono što je rekao, zbrisaće celu populaciju".

Kralj Čarls je ponovo pokušao da završi nezgodan razgovor kratkim odgovorom: "Drugi put".

Od nuklearnog rata do balske dvorane za sekundu
U svom prepoznatljivom stilu, Tramp je sekundu kasnije prešao na lakše teme, pokazujući kralju svoj rad na Beloj kući.

- Možete videti sve do tamo, pravo do balske dvorane. Da li biste želeli da vidite - upitao je Tramp, na šta se monarh blago osmehnuo i odgovorio: "Siguran sam da ćete nam pokazati".

Nakon ovog, pomalo nadrealnog, razgovora, kraljevski par se uputio na čaj u Zelenu sobu Bele kuće, a zatim su obišli novi pčelinjak u bašti, koji izgleda kao minijaturna verzija predsedničke rezidencije.

Dan su završili baštenskom zabavom u rezidenciji britanskog ambasadora.

Zvanični deo posete nastavlja se u utorak formalnom ceremonijom dobrodošlice i raskošnom državnom večerom u Istočnoj sobi Bele kuće.

(Alo.rs/Jutarnji list/Daily Mail)

 

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,06 117,42 117,77
USD USD 99,95 100,25 100,55
CAD CAD 73,29 73,51 73,73
AUD AUD 71,74 71,96 72,18
GBP GBP 135,18 135,58 135,99
CHF CHF 126,95 127,34 127,72

