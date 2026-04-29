Prema podacima sa berzi u 9.30 sati, cena sirove nafte je porasla za 0,99 odsto na 100,910 dolara, a nafte Brent za 1,12 odsto na 112,540 dolara. Naftni kartel OPEK je takođe u žiži interesovanja nakon što su Ujedinjeni Arapski Emirati u utorak objavili da izlaze iz organizacije 1. maja, što dodatno komplikuje situaciju na tržištu energenata, prenosi CNBC.

U Evropi, analitičari danas prate podatke o ekonomskom raspoloženju u EU i inflaciji u Nemačkoj i Španiji, kao i izveštaje o zaradi velikih kompanija, među kojima su Adidas, Porše. Mercedes-Benc, Karlsberg, Total enerži i Iberdrola.

Investitori analiziraju i tehnološke akcije nakon što je "Volstrit džornal" (WSJ) u utorak objavio da su prihodi kompanije Open AI i rast novih korisnika ispod internih ciljeva. Evropski fjučersi gasa za maj su se na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 43,540 evra za megavat-sat.

Indeks Frankfurtske berze DAX je porastao za 0,13 odsto na 24.072,25 poena, dok je francuski CAC 40 pao za 0,24 odsto na 8.084,83 poena, britanski FTSE 100 za 0,47 odsto na 10.285,36 poena, a moskovski MOEX za 0,21 odsto na 2.691,19 poena.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,17051 dolar. Cena zlata je pala na 4.577,03 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice na 6,4626 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u utorak pao za 0,05 odsto na 49.141,93 poena, S&P 500 za 0,49 odsto na 7.138,80 poena, a Nasdak (Nasdaq) za 0,9 odsto na 24.663,80 poena.

