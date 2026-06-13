Kinesko Ministarstvo trgovine izrazilo je snažno nezadovoljstvo i čvrsto protivljenje nakon što je Ministarstvo odbrane SAD dodalo nekoliko kineskih kompanija na svoju takozvanu listu "kineskih vojnih kompanija“, i pozvalo Vašington da odmah poništi, kako je navelo, diskriminatorne i neopravdane mere.

Odgovarajući na upite medija u vezi sa odlukom SAD objavljenom 8. juna, portparol kineskog Ministarstva trgovine rekao je da je taj potez suprotan konsenzusu koji su postigli predsednici Kine i SAD tokom sastanka u Pekingu i da potkopava šire interese bilateralnih ekonomskih i trgovinskih odnosa, prenosi "Global tajms".

"Primili smo k znanju situaciju. Kina je veoma nezadovoljna i čvrsto se protivi akciji SAD“, naveo je portparol kineskog ministarstva u saopštenju, prenosi Sputnjik.

Prema tom ministarstvu, SAD su kontinuirano proširivale koncept nacionalne bezbednosti, zloupotrebljavale državnu moć i nametale nerazumnu represiju kineskim preduzećima.

Takve akcije, prema navodima portparola, ozbiljno narušavaju međunarodni ekonomski i trgovinski poredak, ugrožavaju stabilnost globalnih industrijskih i lanaca snabdevanja i krše legitimna prava i interese kineskih kompanija.

Kinesko ministarstvo je pozvalo američku stranu da odmah prekine svoje "pogrešne prakse", povuče relevantne mere i vrati se na pravi put izgradnje konstruktivnih, strateških i stabilnih odnosa Kine i SAD.

Kina je, takođe, pozvala SAD da kineskim kompanijama obezbede pravedan, pravedan i nediskriminatorni tretman.

U suprotnom, Kina će preduzeti odlučne i snažne kontramere, a posledice i odgovornost će u potpunosti snositi američka strana, navodi se u saopštenju portparola kineskog ministarstva.