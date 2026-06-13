Od poslednje objave krajem maja na spisak je dodato još 3.813 poginulih ruskih vojnika.

Novinari ističu da se podaci zasnivaju isključivo na javno dostupnim izvorima, uključujući smrtovnice, objave članova porodica, izveštaje lokalnih medija i saopštenja regionalnih vlasti, prenosi B92.

Zbog toga upozoravaju da je stvarni broj poginulih verovatno znatno veći od potvrđenog.

Prema njihovim podacima, među identifikovanima se nalazi više od 82.400 dobrovoljaca, oko 25.400 zatvorenika regrutovanih za rat i približno 19.000 mobilisanih vojnika.

Potvrđena je i smrt 7.226 oficira.

Zapadne procene

Zapadne procene govore o još većim gubicima, dok Kijev independent navodi da ne može nezavisno da potvrdi ove podatke.

Američki Centar za strateške i međunarodne studije (CSIS) procenio je početkom godine da su ruski gubici između dva i dva i po puta veći od ukrajinskih.

Predsednik Volodimir Zelenski ranije je tvrdio da je odnos poginulih približno jedan ukrajinski vojnik na pet do šest ruskih.

Britanska obaveštajna služba GCHQ saopštila je krajem maja da je od početka invazije poginulo gotovo 500.000 ruskih vojnika.

Međazona i Meduza su ranije objavile procenu da je od februara 2022. poginulo oko 352.000 ruskih muškaraca starosti od 18 do 59 godina.

Ukrajinske procene

Ukrajinski Generalštab procenjuje da je Rusija izgubila oko 1.380.120 vojnika, uključujući poginule, ranjene, nestale i zarobljene.

Ruske vlasti od početka rata ne objavljuju zvanične podatke o gubicima.

Predsednik Zelenski je ranije izjavio da je poginulo najmanje 55.000 ukrajinskih vojnika.

Ukrajina u međuvremenu tvrdi da je poslednjih meseci preuzela inicijativu na pojedinim delovima fronta i da je vratila deo teritorije.