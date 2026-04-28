Takmičarka Zvezda Granda Sara Novčić poznata je kao jedna od najvedrijih učesnica, ali se iza osmeha koji je ponela na snimanje krila mnogo ozbiljnija priča.

Iako je na sceni delovala raspoloženo i energično, ona je otkrila da je na snimanje stigla uprkos zdravstvenim problemima, i to pravo iz Urgentnog centra.

- Spremna sam da pokidam i da prođem dalje. Jutros smo moj duelista i ja išli u urgentni centar da primimo inekcije. Razboleli smo se dva dana pred nastup, tako da smo zajedno primili terapiju.

Bila bi Kebina snajka

Uprkos teškom jutru Sara je pokazala pozitivan duh i kroz osmeh bacila šalu koja je nasmejala sve prisutne. Priznala je da bi volela da postane snajka pevača Dragana Kojića Kebe, a on je sa oduševljenjem prihvatio igru.

- Ne mora sin Igor. Ako ima neko u familiji za ženidbu, neka se javi - poručila je Sara.

Keba je na ovu njenu ponudu spremno odgovorio:

- Ima bre, kako nema.

