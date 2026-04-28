Jedan od najuticajnijih političkih komentatora na društvenoj mreži X, Mario Nafal, javno je podelio intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića, čime je njegov nastup dodatno dobio međunarodnu pažnju.

Nafal je na svom nalogu izdvojio deo razgovora koji je Vučić vodio sa britanskim novinarom Alisterom Kembelom u podkastu „Ostalo je politika“, naglašavajući balansiran stav srpskog predsednika o aktuelnim globalnim pitanjima.

U objavi koja je brzo počela da se širi mrežama, posebno je istaknuta Vučićeva poruka da Srbija ostaje prijatelj Izraela, ali i da se ne može ignorisati međunarodno pravo kada je reč o napadima na suverene države poput Irana.

Ovakav stav, koji ne prati jasno definisane blokove velikih sila, izazvao je brojne reakcije, a Nafal je ocenio da se Vučić pozicionira „između strana“, za razliku od mnogih zapadnih lidera koji su već zauzeli čvrste pozicije.

Intervju u podkastu „Ostalo je politika“ dodatno je podigao interesovanje javnosti, jer se predsednik Srbije osvrnuo na kompleksne međunarodne odnose i pokušaj balansiranja između različitih političkih i geopolitičkih interesa.

Deljenje ovog sadržaja od strane uticajnog tviteraša još jednom potvrđuje da se izjave predsednika Srbije pažljivo prate i van regiona, posebno kada je reč o temama koje imaju globalni značaj.