OTAC, MAJKA I DVE ĆERKE POJELI LUBENICU PA UMRLI: Muškarac na samrti izustio samo jednu rečenicu, policija sada sumnja na OVO (FOTO)

Nekoliko sati nakon što su u subotu uveče organizovali večeru za rođake u svom domu, četiri člana porodice u južnom Mumbaju preminula su pod misterioznim okolnostima.

Policija je saopštila da su lubenicu koju je porodica konzumirala poslali na forenzičko testiranje kako bi se proverilo prisustvo toksina. Lokalna policija Džej Džej Marga registrovala je prijavu o slučajnoj smrti i istražuje slučaj.

Prema policiji, Abdulah Dokadija (40), njegova supruga Nasim (35), i njihove dve ćerke, Aješa (16) i Zainab (13) preminuli su u nedelju. Policijski zvaničnik rekao je da je porodica pozvala petoro rođaka, uključujući Abdulahovog brata i sestru, u svoju kuću u subotu uveče. Svih devetoro je večeralo oko 22.30, nakon čega se petoro gostiju vratilo kući.

Munde je rekao da rođaci nisu jeli lubenicu koju je porodica jela oko 1-1.30 nakon što su gosti otišli. U nedelju, oko 5.30 do 6 ujutru, svo četvoro je počelo da povraća i ima tečnu stolicu. Prvo ih je pregledao porodični lekar, a zatim su upućeni u bolnicu.

Mlađa ćerka, Aješa, preminula je u nedelju u 10.15 ujutru, a starija ćerka i Nasim su takođe preminuli kasnije tog dana. Abdulah, vlasnik prodavnice mobilne opreme u Andheriju, podlegao je bolesti u 22.30. Policija je takođe pregledala ostalih petoro gostiju, ali niko nije imao simptome. Kao rezultat toga, trenutno se ne sumnja da je večera koju je podelila sa porodicom izazvala bolest.

Inspektor policijske stanice rekao je da su zabeležili Abdulahovu izjavu pre nego što je umro. Šaik je rekao da su jeli lubenicu pre spavanja.

Jedan policajac je rekao da su ostatke večere i pola lubenice poslali u forenzičku laboratoriju u Kalini na testiranje na eventualne toksične supstance. Obdukcija je obavljena u bolnici Džej Džej Marga, koja je zadržala svoje mišljenje dok čeka histopatološki izveštaj.

Policija Džej Džej Marga je saopštila da će sačekati forenzički izveštaj.

Alo.rs/Indian Express