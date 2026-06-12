Zadatak Ministarstva odbrane je da odabere najbolju opremu za suzbijanje bespilotnih letelica, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin, prenosi ruska agencija RIA Novosti. - Zadatak Ministarstva odbrane je da odabere najbolje i da ih što pre stavi na raspolaganje za upotrebu - rekao je Putin na sastanku sa članovima Zajedničkog vojnog saveta, pominjući opremu za borbu protiv bespilotnih letelica.

Podsetimo, prethodno je ruski predsednik izjavio povodom Dana Rusije da su jedinstvo, patriotizam i poštovanje istorijskog nasleđa ključne vrednosti koje povezuju ruski narod i predstavljaju temelj snage države.

Govoreći na ceremoniji dodele državnih nagrada u Velikom kremaljskom dvorcu, Putin je rekao da Rusija ovaj praznik obeležava sa ponosom na radna i vojna dostignuća prethodnih generacija, prenela je Ria novosti.

"Ovaj praznik slavimo sa toplim, iskrenim odnosom prema našoj domovini, sa ponosom na ogromna radna i vojna dostignuća mnogih generacija naših predaka, sa poštovanjem prema ključnim događajima u istoriji naše nacije i sa razumevanjem da su sve etape više od hiljadugodišnjeg puta naše zemlje jedna jedinstvena celina", rekao je Putin.

Ruski predsednik je istakao da se duboka povezanost građana sa Rusijom ogleda u karakteru naroda za koji su jedinstvo i patriotizam oduvek predstavljali osnovne vrednosti.

Prema njegovim rečima, podrška ruskog društva učesnicima "specijalne vojne operacije" predstavlja važan izvor moralne i duhovne snage.

"Iskreni osećaj odgovornosti za Otadžbinu blizak je svakome od nas, a za one koji učestvuju u specijalnoj vojnoj operaciji to je pouzdana duhovna podrška. Svi delimo zajedničke ciljeve", naveo je Putin.

Govoreći o značaju kulture i istorije, ruski predsednik ocenio je da snaga države počiva na kontinuitetu tradicije i očuvanju nacionalnog nasleđa.

"Rad ovogodišnjih laureata u oblasti književnosti i umetnosti objedinjuje tema istorije ruske države i ponosa na njena dostignuća, kao i razumevanje da snaga Otadžbine leži u kontinuitetu tradicija i poštovanju njenog nasleđa i velike kulture", rekao je Putin.

Na taj državni praznik, ruski predsednik tradicionalno uručuje zvanja Heroja rada i državne nagrade za dostignuća u nauci, tehnologiji, književnosti, umetnosti, humanitarnom radu, dobrotvornim aktivnostima i zaštiti ljudskih prava, prenosi Tanjug.

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