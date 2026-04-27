Kerolajn Livit, sekretarka za štampu Bele kuće, odlazi na porodiljsko odsustvo, a deo konferencija za medije tokom njenog odsustva držaće predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp.

Na kraju neformalnog obraćanja novinarima u petak, Livit je potvrdila da će to verovatno biti njeno poslednje obraćanje na neko vreme, istakavši da je porođaj veoma blizu.

- Ovo će verovatno biti moje poslednje obraćanje na neko vreme. Kao što vidite, svakog časa očekujem porođaj - rekla je Livit, uz napomenu da novinari imaju direktan kontakt sa predsednikom i da neće ostati bez informacija tokom njenog odsustva.

Prema navodima portala Politiko, ne postoji plan za formalnu zamenu na toj funkciji. Umesto toga, komunikacije će voditi više članova tima Bele kuće, uključujući Stivena Čunga i druge saradnike.

Ipak, na konferencijama za medije u tom periodu pojavljivaće se i sam Tramp, potpredsednik Džej Di Vens, kao i drugi članovi administracije.

Livit je ranije istakla da posao nosi veliki pritisak, navodeći da često radi i tokom noći, prateći vesti i komunicirajući sa timom gotovo bez prestanka.