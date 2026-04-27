Slavko Janićijević, otac učesnice rijalitija Sofije Janićijević, oglasio se prvi put nakon što se njegova ćerka našla u središtu nezapamćenog skandala zbog afere sa sedamdesetogodišnjim Danetom Angelovskim iz Makedonije.

Iskoristio je priliku i da se brutalno obračuna sa doskorašnjom prijateljicom svoje ćerke, Milenom Kačavendom, koja je javno ponižavala njegovu porodicu.

Nakon što je Milena Kačavenda prekinula prijateljstvo sa Sofijom, na meti njenih surovih uvreda našli su se i Sofijini roditelji, Brankica i Slavko. Prisećajući se svađe, Milena je pred kamerama izrekla niz uvreda na račun Slavkovog izgleda i materijalnog statusa:

- Caki nema četvorku, ćale priča da mu kupim vinjak na pumpi. Mš bre, pika vam materina - rekla je rijaliti učesnica.

Slavko nije ostao dužan na ove prozivke, te je u svojoj izjavi žestoko uzvratio bivšoj prijateljici svoje ćerke, nazivajući je alkoholičarkom:

- Ne mogu da se spuštam na nivo alkoholičara i psiho bolesnika. Znam ko sam i uživam u životu. Da li nemam neki zub, koju majicu nosim, šta pijem - to je samo moje, niko mi ga nije poklonio. Vijagru ne koristim, ali koja mi zapadne za oko moja je. Samo da se zna! Možete preneti ovo u Eliti slobodno, od oca Sofije Janićijević, veterana devedesetih - poručio je otac rijaliti učesnice.

Zatvara oči na aferu sa sedamdesetogodišnjim čovekom

Iako je javnost potresla afera njegove ćerke Sofije, o kojoj svedoči i ekskluzivni snimak na kojem se ona ljubi sa 40 godina starijim Danetom, njen otac odbija da se suoči sa tom situacijom.

Iako sam Dane tvrdi da je Sofiji finansirao kupatilo, dok mu je ona tražila bazen i garažu, Slavko je novinarima na pitanje o spornom snimku dao vrlo kratak i nezainteresovan odgovor:

- O tome nisam upoznat, niti me to interesuje - zaključio je Slavko.

Podsetimo, povodom cele situacije oglasio se i sam Dante.

Alo/Pink

BONUS VIDEO: