Banjalučki haker Aljoša Borković (40) iz Banjaluke, koga terete za lažne dojave o postavljenim bombama u lokalima „Kafana“ i „Bizar“, modifikovao je glas osobe koja je putem telefona upućivala pozive, izjavila je u banjalučkom Okružnom sudu Jelena Ninković.

Jednom prilikom, kada su prolazili pored Nevenka Brkljača, suvlasnika lokala „Bizar“ i „Kafana“, Aljoša je rekao: „Vidi ove budale šta smo mu zimus radili ja i Dario T.“ – ispričala je Ninkovićeva, bivša supruga optuženog.

Objasnila je da joj je Aljoša kasnije rekao da su on i Dario dojavljivali da su postavljene bombe u lokalu. „Rekao mi je da je Dario zvao, a on modifikovao glas“, navela je Ninkovićeva i dodala da poznaje pomenutog Darija, koji je bio službenik MUP-a.

Borkovića terete za lažne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u lokalima „Bizar“ i „Kafana“, kao i da je od suvlasnika Nevenka Brkljača tražio 40.000 evra u bitkoinima kako bi prestao sa lažnim dojavama.

Svedok Ninkovićeva je, na pitanja odbrane, potvrdila da je s Aljošom u sukobu od aprila 2022. godine, kada su se i rastali. Branilac optuženog Duška Bogojević tražila je da odgovori da li je ili nije u sukobu s Aljošom od juna 2022. godine i da li mu je slala preteće poruke. „Ne mogu da odgovorim sa da ili ne, periodično smo bili u sukobu, a periodično nismo. U svađi smo“, rekla je Ninkovićeva.

Advokat je prigovorila iskazu i podsetila da je pomenuti svedok u istrazi saslušan u drugom predmetu, na druga krivična dela, a ne na ona za koja se tereti Borković.

Tokom suđenja tužilac Slobodan Salić Sudu je predao više materijalnih dokaza, među kojima su kriminalističko-tehnički izveštaj sa fotografijama telefona Nevenka Brkljača i sporne poruke u kojima se od njega traži novac. Predao je i dokumentaciju o trgovanju bitkoinom optuženog Borkovića preko platforme „BCX Balkan crypto exchange“, koju je dostavila firma „Digital asset management“.

Nekoliko dokaza sud je vratio tužiocu jer se radi o neoverenim kopijama i nisu dostavljeni odbrani. Radi se o dokumentima koji se odnose na pretres imovine optuženog. Vraćen je i predlog naredbe za pretres firme „BCX“ jer nije overena pečatom MUP-a RS.

Optužnica Borkovića tereti da je u više navrata pozivao Policijsku upravu Banjaluka i puštao zvučne zapise u kojima je lažno prijavljivao postavljene eksplozivne naprave u lokalima „Bizar“ i „Kafana“, čime je vlasniku pričinjena šteta od 35.000 KM. Tužilaštvo ga tereti da je od oštećenog Nevenka Brkljača tražio 40.000 evra u bitkoinima kako bi prestao sa lažnim dojavama, uz pretnje da će posledice biti još teže ako slučaj prijavi policiji ili „bilo šta drugo petlja“. Na teret mu je stavljeno lažno prijavljivanje krivičnog dela i pokušaj iznude.

Borković je poznat policiji zbog sajber kriminala i ranije je osuđivan. Pravosnažno je osuđen 2025. godine na godinu zatvora i novčanu kaznu od 50.000 KM zbog više hakerskih napada i pokušaja ucene.

Mete su, između ostalih, bili Tehnički remont Bratunac, Klinika „Kostić“, advokatica Vasvija Vidović iz Sarajeva i Ivan Begić, od kojih je tražio novac u bitkoinima nakon neovlašćenog pristupa podacima. Hapšen je i u Hrvatskoj zbog računarskog kriminala, a ranije je dovođen u vezu i sa međunarodnom hakerskom grupom osumnjičenom za krađu novca sa bankovnih računa. Sumnjičen je da se lažno predstavljao kao policajac i imao lažne legitimacije Vlade Republike Srpske i MUP-a Srbije.

Advokat Duška Bogojević istakla je da su dokazi koje je dostavila firma „Digital asset management“ nezakoniti i da ne zna o čemu se radi, te da je deo tih dokaza na engleskom jeziku. Pomenuta firma dostavila je dokaze o trgovanju kriptovalutama Aljoše Borkovića, među kojima je, kako je pročitao sudija, stanje digitalnog novčanika, pretvaranje bitkoina u KM i isplata u KM, kao i log IP adresa s kojih je optuženi pristupao platformi „BCX Balkan crypto exchange“. Bogojevićeva je istakla da je naredba za pretres pravnog lica „BCX“ nezakonita, jer je to platforma, a ne pravno lice. Naglasila je i da su nezakoniti dokazi fotografije telefona Nevenka Brkljača i sporne poruke, jer se ne zna kako i po čijoj naredbi su sačinjene i da li je to zaista telefon Brkljača i originalna poruka.

