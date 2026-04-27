Sjedinjene Američke Države ometaju napredak u diplomatskom rešavanju sukoba sa Iranom, izjavio je danas iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči tokom sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

U saopštenju iranskog Ministarstva spoljnih poslova navodi se da je Arakči tokom razgovora istakao da su "kontinuirane destruktivne navike SAD, posebno uporni nerazumni zahtevi, stalne promene stavova, preteća retorika i stalno kršenje obaveza, faktor koji usporava napredak u diplomatiji".

Kako prenosi agencija RIA Novosti, dodaje se da je sastanku Arakčija i Putina prisustvovao i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, kao i da je Arakči istakao da je cilj iranske diplomatije da se postigne potpuno okončanje rata i uspostavljanje bezbednosti u Persijskom zalivu i Omanskom moreuzu.

Navodi se da je Arakči rekao da je sa Putinom razmatrao nove ideje za bilateralnu saradnju Rusije i Irana, i da će se nastaviti strateško partnerstvo "pod novim uslovima".