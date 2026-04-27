Granični prelaz u Kini imao je neočekivanog gosta.

Azijski slon se ležerno „zaustavio“ na privremenom graničnom prelazu u provinciji Junan, potpuno ignorišući prepreke.

Nastala je trka za ovim slonom koji je mirno i opušteno prelazio granicu. Slon je mirno prošetao i otišao svojim putem. Niko nije povređen, mada su svi bili u šoku - prizor je zaista bio nestvaran.

Neobična scena zabeležena je u okrugu koji se nalazi na tromeđu Kine, Laosa i Vijetnama, i koje je ključno je stanište za divlje azijske slonove. Lokalni kontrolni punktovi često viđaju slonove kako „svraćaju“, a službenici su razvili rutinsku reakciju kada se suoče sa takvim susretom sa slonovima.

Po prijemu upozorenja ili uočavanju aktivnosti slonova, od službenika se očekuje da odmah očiste područje, zatvore pristupne puteve i prate životinje dok ne odu, pre nego što brzo uspostave red, piše bastillepost.