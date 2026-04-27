Teška avionska nesreća dogodila se u Južnom Sudanu, gde se manji putnički avion srušio nedaleko od glavnog grada Džube, a prema prvim informacijama, niko od putnika nije preživeo.

Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana potvrdila je da je u nesreći poginulo svih 14 osoba koje su se nalazile u letelici – 13 putnika i pilot.

Reč je o avionu tipa Cessna 208 Caravan, kojim je upravljala kompanija CityLink Aviation. Letelica je bila na ruti iz grada Jei ka međunarodnom aerodromu u Džubi.

Avion je poleteo u 09.15 časova po lokalnom vremenu, ali je kontakt sa kontrolom leta izgubljen u 9.43 časa, nakon čega se srušio jugozapadno od prestonice.

Među nastradalima su bili državljani Južnog Sudana i Kenije.

Prema preliminarnim informacijama, uzrok nesreće moglo bi biti loše vreme, posebno smanjena vidljivost, ali tačan uzrok biće poznat tek nakon detaljne istrage.

Nadležne službe su na terenu i rade na utvrđivanju svih okolnosti koje su dovele do ove tragedije.