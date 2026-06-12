„Poverenje Vladimiru Putinu izrazilo je 73 odsto građana. Takođe, većina ispitanika – njih 75 odsto – smatra da on dobro obavlja funkciju šefa države“, navodi se u saopštenju sociološke službe.



Rad ruske vlade pozitivno je ocenilo 46 odsto učesnika ankete, dok je 52 odsto ispitanika izjavilo da premijer Mihail Mišustin dobro obavlja svoj posao.

Prema rezultatima istraživanja, podrška političkim strankama raspoređena je na sledeći način: