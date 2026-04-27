Na sudu u Norviču izneti su potresni detalji o slučaju u kojem je 41-godišnji muškarac optužen da je pokušao da ubije troje dece izazivanjem teške saobraćajne nesreće.

Prema navodima tužilaštva, Tancredo Bankhardt je tokom vožnje bio u teškom emotivnom stanju i navodno je svesno odlučio da vozilom uđe u suprotnu traku i izazove sudar sa više vozila.

Optužbe tužilaštva

Kako je rečeno pred sudom, Bankhardt je vozio „određenom brzinom“ ka nadolazećem saobraćaju, dok su se u automobilu nalazila tri deteta.

Tužilac je naveo da je cilj bio da se izazove smrtonosni sudar u kojem niko ne bi preživeo.

– Tužilaštvo tvrdi da je imao nameru da oduzme život sebi i deci tako što je namerno izazvao saobraćajnu nesreću – rečeno je u sudnici.

Teške povrede, ali bez smrtnih ishoda

U sudaru je povređeno više osoba, uključujući dvoje dece koja su zadobila teške povrede.

Ipak, i pored ozbiljnosti nesreće, niko nije izgubio život, što je, prema rečima tužioca, sprečilo ostvarenje navodne namere.

Šokantni detalji o sigurnosnim pojasevima

Jedan od ključnih elemenata optužbe odnosi se na sigurnosne pojaseve.

Prema tvrdnjama tužilaštva, optuženi je pojaseve zakopčao, ali je decu posadio preko njih, čime nisu bila pravilno vezana.

– To jasno ukazuje da pojasevi te večeri nisu bili namenjeni da obavljaju svoju funkciju – navedeno je.

Odbrana: „Bio je to nesrećan slučaj“

Sa druge strane, očekuje se da odbrana tvrdi da je reč o nesreći, a ne o namernom pokušaju ubistva.

Navodi se da je vozač tokom vožnje bio uznemiren zbog telefonskih razgovora, kao i da su svetla vozila iz suprotnog smera mogla doprineti gubitku kontrole.

Sud pred teškom odlukom

Porota će morati da utvrdi da li je reč o:

nesrećnom slučaju

pokušaju izazivanja teških povreda

ili namernom pokušaju ubistva

Tokom suđenja biće saslušani svedoci, kao i analizirani snimci sa kamera iz vozila.

Nastavak suđenja

Bankhardt negira sve optužbe, uključujući tri tačke za pokušaj ubistva i više optužbi za opasnu vožnju.

Suđenje bi moglo da traje i do tri nedelje, dok se ne razjasne sve okolnosti ovog dramatičnog slučaja.