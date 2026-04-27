Na sudu u Norviču izneti su potresni detalji o slučaju u kojem je 41-godišnji muškarac optužen da je pokušao da ubije troje dece izazivanjem teške saobraćajne nesreće.
Prema navodima tužilaštva, Tancredo Bankhardt je tokom vožnje bio u teškom emotivnom stanju i navodno je svesno odlučio da vozilom uđe u suprotnu traku i izazove sudar sa više vozila.
Optužbe tužilaštva
Kako je rečeno pred sudom, Bankhardt je vozio „određenom brzinom“ ka nadolazećem saobraćaju, dok su se u automobilu nalazila tri deteta.
Tužilac je naveo da je cilj bio da se izazove smrtonosni sudar u kojem niko ne bi preživeo.
– Tužilaštvo tvrdi da je imao nameru da oduzme život sebi i deci tako što je namerno izazvao saobraćajnu nesreću – rečeno je u sudnici.
Teške povrede, ali bez smrtnih ishoda
U sudaru je povređeno više osoba, uključujući dvoje dece koja su zadobila teške povrede.
Ipak, i pored ozbiljnosti nesreće, niko nije izgubio život, što je, prema rečima tužioca, sprečilo ostvarenje navodne namere.
Šokantni detalji o sigurnosnim pojasevima
Jedan od ključnih elemenata optužbe odnosi se na sigurnosne pojaseve.
Prema tvrdnjama tužilaštva, optuženi je pojaseve zakopčao, ali je decu posadio preko njih, čime nisu bila pravilno vezana.
– To jasno ukazuje da pojasevi te večeri nisu bili namenjeni da obavljaju svoju funkciju – navedeno je.
Odbrana: „Bio je to nesrećan slučaj“
Sa druge strane, očekuje se da odbrana tvrdi da je reč o nesreći, a ne o namernom pokušaju ubistva.
Navodi se da je vozač tokom vožnje bio uznemiren zbog telefonskih razgovora, kao i da su svetla vozila iz suprotnog smera mogla doprineti gubitku kontrole.
Sud pred teškom odlukom
Porota će morati da utvrdi da li je reč o:
- nesrećnom slučaju
- pokušaju izazivanja teških povreda
- ili namernom pokušaju ubistva
Tokom suđenja biće saslušani svedoci, kao i analizirani snimci sa kamera iz vozila.
Nastavak suđenja
Bankhardt negira sve optužbe, uključujući tri tačke za pokušaj ubistva i više optužbi za opasnu vožnju.
Suđenje bi moglo da traje i do tri nedelje, dok se ne razjasne sve okolnosti ovog dramatičnog slučaja.
