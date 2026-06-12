Rusija navodno razvija novu vrstu svemirskog oružja koje bi moglo da izazove ozbiljne poremećaje u funkcionisanju evropskih ekonomija, upozorava britanski Daily Express pozivajući se na zapadne stručnjake i rezultate nedavnih istraživanja.

Povod za nova upozorenja predstavljaju neobične smetnje GPS signala koje su poslednjih meseci zabeležene na velikom prostoru zapadnih zemalja. Prema navodima britanskog lista, sve je više spekulacija da bi iza tih incidenata mogla da stoje ruska testiranja novih sposobnosti u svemiru.

Američki stručnjaci koji su analizirali ove pojave utvrdili su da je tokom više incidenata dolazilo do naglog i istovremenog pada jačine signala. Svaki poremećaj trajao je manje od deset sekundi, ali je zahvatao ogromno područje — od Španije i Poljske pa sve do Kanade.

Upravo zbog tako velike geografske rasprostranjenosti istraživači smatraju da izvor smetnji verovatno nije bio na Zemlji, već da bi mogao da potiče iz svemira.

Posebnu pažnju privukla je činjenica da su smetnje registrovane u delu radio-frekventnog spektra koji koristi GPS sistem. Zbog toga se na Zapadu sve češće govori o mogućnosti da Rusija raspolaže tehnologijom za ometanje satelitskih navigacionih sistema.

Kao jedan od mogućih nosilaca takvih sposobnosti pominje se ruski satelit Kosmos 2546, za koji se procenjuje da je deo sistema za rano upozoravanje na lansiranje balističkih raketa.

Britanski mediji navode da bi eventualno pomeranje frekvencija omogućilo demonstraciju mogućnosti sistema bez izazivanja velikih prekida koji bi odmah privukli pažnju međunarodne zajednice.

Stručnjaci upozoravaju da bi ozbiljniji poremećaji GPS sistema mogli da izazovu velike probleme u funkcionisanju savremenih država, koje u velikoj meri zavise od satelitske sinhronizacije vremena i preciznog određivanja položaja.

U slučaju intenzivnijih smetnji posledice bi mogle da se osete u navigacionim sistemima, vazdušnom i pomorskom saobraćaju, radu berzi, telekomunikacijama i elektroenergetskim mrežama.

Zbog toga se u zapadnim zemljama sve češće govori da bi razvoj ovakvih tehnologija mogao da postane novi front strateškog nadmetanja velikih sila u svemiru, sa potencijalno ozbiljnim posledicama po ekonomsku i tehnološku stabilnost Evrope.