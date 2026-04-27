Kina je oštro reagovala na odluku Sjedinjenih Američkih Država da uvedu sankcije kineskoj rafineriji zbog kupovine iranske nafte, rekavši da se protivi jednostranim merama bez osnova u međunarodnom pravu.Portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Lin Đijan rekao je da Kina "dosledno odbacuje nezakonite jednostrane sankcije" i pozvao SAD da prestanu sa onim što je nazvao "pogrešnom praksom zloupotrebe sankcija i eksteritorijalne primene zakona".

Dodao je da će Peking "čvrsto štititi legitimna prava i interese kineskih kompanija".

Američke vlasti su u petak najavile sankcije protiv "Hengli Petrochemical" iz grada Dalijan, kao i drugih subjekata koji su uključeni u transport iranske nafte. Mere uključuju zabranu pristupa američkom finansijskom sistemu.

Kina je takođe najveći pojedinačni kupac iranske nafte, a nove sankcije dodatno zaoštravaju odnose između Vašingtona i Pekinga u kontekstu šire geopolitičke konkurencije i sukoba vezanih za Iran.