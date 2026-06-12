Dok mnoge visoke ličnosti u SAD i Iranu govore o pregovorima i mogućem dogovoru, IRGC je saopštio:

„IRGC je u potpunosti spreman da pruži odlučan, neposredan, bolan odgovor na svaku pretnju, agresiju ili pogrešnu procenu neprijatelja.“

Dodali su da imaju „prste na okidaču“ - pretnju koju su ranije već iznosile iranske oružane snage i vojnici.

IRGC je predvodio iranske napade na američke baze i resurse u regionu ove nedelje, dok su Teheran i Vašington razmenjivali udare tokom dve uzastopne noći.

Ovo su bile mete:

18 američkih vojnih ciljeva širom regiona, uključujući vazdušne baze u Kuvajtu i Bahreinu;

Štab Pete flote SAD u Bahreinu, kao i komunikacione antene i radarske sisteme;

Vazdušna baza Al Azrak u Jordanu i objekte u kojima se nalaze F-35, F-15 i F-16 avioni;

„ključni komandni centri“.

Nije jasno koliko su napadi bili uspešni, piše Skaj njuz.

Mehr: Memorandum sa SAD predviđa otvaranje Ormuskog moreuza i ukidanje sankcija Iranu

Memorandum o razumevanju Irana sa Sjedinjenim Američkim Državama uključuje obavezu Vašingtona da ukine sankcije Teheranu, povuku svoje snage iz okoline Irana i ukinu pomorsku blokadu, preneo je danas iranski Mehr.

Kako se navodi, Memorandum podrazumeva i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, ukidanje sankcija za naftu i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava.

Završni pregovori će se fokusirati na nuklearna i ekonomska pitanja i isključiće diskusije o iranskom raketnom programu, prenosi Mehr. Prema navodima, ovaj nacrt zahteva finalizaciju od strane nadležnih organa.

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je u četvrtak da očekuje u narednim danima bude potpisan sporazum sa Iranom, istakavši da su "dokumenti blizu konačnih oblika".

Sa druge strane, portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei rekao je da je Teheran pristao na najveći deo nacrta potencijalnog sporazuma sa SAD i dodao da Iran neće praviti kompromis kad je reč o njihovim "crvenim linijama".

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