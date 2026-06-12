Italijanski parlament prvi put je usvojio rezoluciju koja predviđa postepeno ublažavanje ograničenja prema Rusiji nakon završetka borbenih dejstava u Ukrajini, objavila je La Repubblica.

Dokument povezuje okončanje sukoba sa mogućnošću postepenog popuštanja sankcionog režima prema Moskvi.

Rezoluciju su predložile stranke vladajuće većine, a usvojena je nakon obraćanja premijerke Đorđe Meloni. Za dokument je glasalo 170 poslanika, protiv je bilo 138, dok su tri parlamentarca ostala uzdržana.

Usvojeni tekst nalaže italijanskoj vladi da „obezbedi sprovođenje svih korisnih inicijativa usmerenih na postizanje pravednog i trajnog mira u Ukrajini“.

Istovremeno, postepeno ukidanje sankcija predlaže se kao instrument koji bi mogao da posluži u pregovaračkom procesu.

Dokument takođe predviđa da takve inicijative doprinesu aktivnijoj ulozi Evropske unije u mirovnim naporima, uz koordinaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama, NATO-om i partnerima iz Grupe sedam.

Govor Đorđe Meloni, nakon kojeg je rezolucija usvojena, održan je uoči sastanka lidera država Evropske unije zakazanog za 18. i 19. jun.

U Moskvi su više puta poručivali da će Rusija izdržati sankcioni pritisak i isticali da Zapad nema dovoljno političke volje da prizna neuspeh takve politike.

Slične ocene povremeno su se mogle čuti i u pojedinim zapadnim državama, gde su se pojavljivala mišljenja da jednostrane restriktivne mere ne daju očekivane rezultate.