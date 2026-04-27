Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da ne vidi kakvu strategiju imaju Sjedinjene Američke Države da bi izašle iz rata sa Iranom.

Merc je ocenio da je celu američku naciju ponizilo iransko rukovodstvo, a posebno Iranska revolucionarna garda, preneo je Rojters.

Obraćajući se studentima u Marsbergu, u nemačkoj saveznoj pokrajini Severnoj Rajni-Vestfaliji, Merc je naveo da Iranci "očigledno pregovaraju veoma vešto", kao i da su "očigledno jači nego što se mislilo".

Merc je pozvao na hitno okončanje sukoba Irana sa SAD zbog, kako je naveo, njegovog direktnog uticaja na nemačku ekonomiju.

Pregovori između Irana i SAD u Islamabadu, koje je američka strana ranije najavila za protekli vikend, nisu održani pošto je Teheran odbio da učestvuje u razgovorima zbog, kako je navedeno, preteranih zahteva Vašingtona za okončanje sukoba.