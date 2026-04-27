Pucnji su odjeknuli u hotelu gde se održavala formalna Večera dopisnika Bele kuće, na kojoj se Donald Tramp pripremao da se obrati vodećim američkim novinarima u subotu uveče.

Dramatični snimci sa mesta događaja prikazuju osoblje kako juri na binu da skloni Trampa, njegovu suprugu Melaniju i nekoliko drugih visokih zvaničnika administracije.

Pripadnici Tajne službe zgrabili su potpredsednika SAD i povukli ga sa njegovog mesta dok se haos odvijao.

Forenzički čitač usana Nikola Hikling otkrio je da je telohranitelj navodno prišao Vensu vičući: „Beži, je*eno beži!“

Potpredsednik je odgovorio: „Šta se dešava? Idem“, pre nego što je u žurbi napustio binu.

Zvaničnici su saopštili da je napadač bio naoružan sačmarom, pištoljem i više noževa kada je pokušao da probije bezbednosni punkt kod balske sale.

Tramp je kasnije objavio fotografije osumnjičenog koji leži licem nadole na tepihu, bez majice.

Američki mediji su ga identifikovali kao Kola Tomasa Alena, 31-godišnjaka iz Torensa u Kaliforniji.

Još jedna osoba koja je viđena kako je sprovedena sa mesta događaja bila je Erika Kirk, supruga desničarskog političkog aktiviste Čarlija Kirka, koji je ubijen na univerzitetskom kampusu u septembru.

Erika je viđena u suzama dok je napuštala mesto događaja, govoreći telohranitelju: „Samo želim da idem kući.“

Donald Tramp je takođe otkrio šta mu je supruga rekla nakon što su ispaljeni hici u hotelu Vašington Hilton.

Na konferenciji za novinare u Zapadnom krilu nakon pucnjave, Tramp je rekao: „Uvek je šokantno kada se ovako nešto dogodi.“

„Činjenica da smo sedeli jedno pored drugog, prva dama sa moje desne strane, i da sam čuo neki zvuk“, rekao je Tramp, dodajući da su mislili „da je ili poslužavnik ili metak.“

„Čuo sam zvuk i pomislio da je možda pao poslužavnik.“

Rekao je da je Melanija odmah prepoznala da je u pitanju „loš zvuk“, dodajući da je „to za nju bilo prilično traumatično iskustvo.“

„Melanija je bila veoma pribrana“, nastavio je.

U roku od nekoliko sekundi nakon pucnjave, predsednik, prva dama i potpredsednik sagnuli su se i sakrili ispod stola na bini, u prednjem delu sale.

Agenti Tajne službe su ih zatim sproveli sa bine i pretražili banket salu kako bi obezbedili najviše članove kabineta.

Jedan policajac je pogođen tokom razmene vatre, potvrdio je Tramp.

„Jedan policajac je upucan, ali je spašen zahvaljujući tome što je nosio - očigledno - veoma dobar pancirni prsluk. Pogođen je sa veoma male udaljenosti iz veoma moćnog oružja, i prsluk je odradio svoj posao.“