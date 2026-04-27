Ministarstvo trgovine Narodne Republike Kine saopštilo je danas da Akt Evropske unije o industrijskom ubrzanju predstavlja ozbiljne prepreke za ulaganja i oblik institucionalne diskriminacije, uz upozorenje da će Peking preduzeti kontramere ako interesi kineskih kompanija budu ugroženi.

"Ukoliko Evropska unija zanemari kineske sugestije i nastavi sa usvajanjem zakona, što može da našteti interesima kineskih kompanija, Kina će preduzeti kontramere kako bi čvrsto zaštitila legitimna prava i interese kineskih preduzeća", istakao je portparol kineskog ministarstva, dodajući da je to ministarstvo dostavilo komentare Evropskoj komisiji.

Portparol kineskog ministarstva naveo je, kako prenosi Sinhua, da Akt uvodi višestruke restriktivne zahteve za strana ulaganja u četiri strateške industrije u razvoju - baterije, električna vozila, fotonapon i kritične sirovine, kao i isključujuće klauzule o poreklu iz EU u politikama javnih nabavki i javne podrške.

Kinesko ministarstvo je formalno dostavilo svoje komentare Evropskoj komisiji, iznoseći stav Kine i ozbiljnu zabrinutost u vezi sa predloženim zakonodavstvom. U komentarima se, prema navodima kineske novinske agencije, ističe da postoji sumnja da Akt krši osnovne principe, uključujući tretman najpovlašćenije nacije i nacionalni tretman, da diskriminiše kineske investitore, kao i da bi mogao da uspori zelenu tranziciju EU i naruši fer konkurenciju na njenom tržištu.

Kina je pozvala EU da iz zakonodavstva ukloni diskriminatorne odredbe prema stranim investitorima, zahteve za lokalni sadržaj, obavezni transfer intelektualne svojine i tehnologije, kao i ograničenja u javnim nabavkama.

Portparol je dodao da će Kina pažljivo pratiti zakonodavni proces i izrazio spremnost za dijalog sa EU.