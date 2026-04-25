Ako stičete penziju ovde, ovo morate znati: Pravilo koje vas može koštati punog iznosa

Planiranje odlaska u prevremenu starosnu penziju za vlasnike firmi koji su istovremeno i direktori donosi specifične zakonske obaveze.

Prema odgovoru na upit za Sindikat penzionera Hrvatske (SUH), ključni problem leži u Zakonu o penzijskom osiguranju koji propisuje da su članovi uprave i direktori obavezno osigurani ako nisu osigurani po nekom drugom osnovu. To znači da onog trenutka kada direktor prekine radni odnos kod drugog poslodavca, država ga automatski tretira kao osobu koja mora da se osigura putem sopstvene firme.

U praksi to znači da, ako ostanete direktor u sopstvenom društvu, postajete obveznik plaćanja doprinosa na zakonom propisanu osnovicu za članove uprave. Ako to ne učinite, nećete moći da primate punu penziju jer pozicija direktora bez druge osnove osiguranja predstavlja zakonsku prepreku. SUH naglašava da se status mora regulisati odmah po prestanku radnog odnosa kako bi se izbegli nepotrebni troškovi i komplikacije sa isplatom, prenosi dnevno.hr.

Postoji nekoliko načina kako legalno zadržati firmu i primati pun iznos penzije. Korisnici mogu da biraju između potpunog izlaska iz upravljačke strukture, promene radnog vremena ili promene same funkcije unutar privrednog društva, što omogućava nastavak poslovanja bez gubitka penzijskih prava.

Tri načina za primanje pune penzije

Sindikat penzionera Hrvatske navodi tri jasne opcije za rešavanje ovog statusa. Prva je prestanak obavljanja funkcije direktora, što mora zvanično da se sprovede kroz promenu u sudskom registru. Druga opcija je zasnivanje radnog odnosa u sopstvenoj firmi na pola radnog vremena, što je zakonski dozvoljen model uz koji se penzija isplaćuje u celosti.

Kao treću opciju, SUH predlaže imenovanje na poziciju prokuriste umesto direktora.

"Prokuristi mogu da zastupaju privredno društvo prema trećima i sklapaju poslove za društvo, nisu obavezni da budu osigurani kao članovi uprave, a za svoj angažman mogu da primaju naknadu na osnovu ugovora o delu“, pojašnjavaju u odgovoru. Prokurista ima ovlašćenja za vođenje poslova, ali prema zakonu nema status člana uprave koji bi ga obavezivao na plaćanje doprinosa.