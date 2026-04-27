Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostiće predsednika Švajcarske Konfederacije Gaja Parmelana, koji u zvaničnu posetu dolazi u Beograd 28. i 29. aprila 2026. godine.

Prvog dana, u utorak, biće organizovan svečani doček uz vojne počasti ispred Palate „Srbija“ u 10 časova, nakon čega sledi tet-a-tet razgovor dvojice predsednika.

Sastanci i potpisivanje sporazuma

U 10.45 planiran je plenarni sastanak delegacija Srbije i Švajcarske, koje će predvoditi Vučić i Parmelan. Već u 11.25 časova očekuje se potpisivanje ugovora o švajcarsko-srpskom programu inovacija.

Nakon potpisivanja, predsednici će se obratiti medijima i izneti ključne poruke saradnje.

Saradnja koja traje više od jednog veka

Švajcarska i Srbija imaju dugogodišnje odnose koji sežu više od 110 godina unazad, a posebno važnu ulogu u njihovom razvoju ima srpska dijaspora.

Parmelan je uoči dolaska istakao da odnosi dve zemlje počivaju na uzajamnom poštovanju, solidarnosti i zajedničkoj istoriji.

– Tokom devedesetih godina Švajcarska je pokrenula humanitarne programe u Srbiji, koji su se kasnije razvili u projekte podrške ekonomiji, inovacijama i razvoju – naveo je.

Fokus na ekonomiju i inovacije

Predsednik Švajcarske naglasio je da će tokom posete razgovarati o ključnim temama:

ekonomskoj saradnji

investicijama

razvoju tehnologije

obrazovanju i migracijama

Poseban akcenat biće stavljen na jačanje privrede i unapređenje veština u savremenom globalnom okruženju.

Srbija kao važan partner

Švajcarska vidi Srbiju kao značajnog partnera na Zapadnom Balkanu, a cilj posete je dodatno produbljivanje saradnje u oblastima gde postoji zajednički interes.

U vremenu globalne neizvesnosti, stabilni odnosi poput ovog smatraju se ključnim za dalji razvoj i jačanje ekonomskih veza.