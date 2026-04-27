Snaga Vojske Srbije, koja je porasla više desetina puta u prethodnih 14 godina, prema svedočanstvima oficira koje je iz armije oterala NATO "reforma" Zdravka Ponoša, širom regiona, a posebno u Zagrebu, izazvala je zaprešašćenje. Ništa manje zaprepašćeni sposobnošću srpske vojske nisu ni u Briselu, a po žalopojkama posebno se ističe ustaški satnik Tonino Picula, dežurni komentator Srbije, koji se neskriveno meša u unutrašnje stvari naše zemlje, podržavajući blokadere teroriste već godinu i po dana.

U tom svetlu treba posmatrati i njegov najnoviji kukavičji krik o Vojsci Srbije, čija moć, očito, svima smeta.

"Po mojoj oceni, ovog trenutka Vučićev režim je glavni izvor nestabilnosti, kako u samoj Srbiji, tako i u našoj regiji. Nemojmo zaboraviti slučaj sa kineskim raketama, koliko god on bio motivisan jačanjem pozicije režima u samoj zemlji. To je ipak na neki način poruka i susedima Srbije", rekao je Picula plačnim tonom, prizivajući povratak poražene žute kuge, koja je ponizila i razrušila Srbiju.

Na prvom mestu, poruku susedima, Srbija pod vođstvom Aleksandra Vučića poslala je čim je predsednik preuzeo na sebe brigu o vođenju države. Poruka je uvek bila jasna: "Nećemo dozvoliti novu 'Oluju'" i "Niko, više nikada, neće Srbe proterivati s njihovih ognjišta na traktorima".

Te dve poruke, međutim, iako jasne, glasne i očite, a odnose se isključivo na suverenu poziciju Beograda kao čuvara srpskih interesa na Balkanu i širom sveta, i Srbije kao matice svih Srba, izazvale su podozrenje kod onih koji bi rado želeli da na traktore penju Srbe iz Velike Hoče i Kosovske Mitrovice, ili iz Banjaluke i Trebinja.

Da do toga više nikada neće doći, da se neće ponoviti ono što su Srbi doživeli 1995. i 1999. godine, garant je jedino jaka i moćna srpska armija i srpska država, što je predsednik Vučić nebrojeno puta isticao.

Koliko je to proterivanje Srba iz Knina i Krajine, tj. sa srpskog Kosova i Metohije, za vekove obeležilo postojanje srpskog naroda, svedoči i to da baš svaki Srbin, patriota, rodoljub, u Vojsci, politici, nauci i Crkvi radi sve što je u njegovoj moći da se reči predsednika ostvare.

Stoga, smešne su optužbe ustaškog satnika Tonina Picule, čije su "Crne mambe" kukavički, kako to rade nacistički nastavljači i učenici, streljali srpsku nejač u Dvoru na Uni i širom Banije, ne ostavljajući na životu ni hendikepirane u bolnicama.

Upravo je Picula taj koji je na Balkanu rušio mir i menjao ga krvoločnim etničkim čišćenjem ljudi koji su bili krivi samo zato što su Srbi.

Ta večna sramota koju će na svom imenu da nosi Picula, da je pripadao sramotnoj jedinici "čistača terena", najgorih od najgorih, nikada neće proći i s vremenom će dobijati sve veći značaj kako se istina bude širila i van granica regiona.

Zato je besmisleno da on optužuje čuvara mira, čoveka koji je sve dao u ovih 14 godina da stabilnom održi Srbiju, ali i Republiku Srpsku, Crnu Goru i sve srpske krajeve u tzv. Hrvatskoj, čak i kada bi srpske patriote, željni osvete i zaštite srpske nejači, reagovali naglo i nepromišljeno.

Ipak, uvek su slušali savete i naređenja Vrhovnog komandanta, čija je mudrost nadjačala sve nastavljače nacista i fašista koji su jurišali na sve što je srpsko.

Na kraju, region će ostati stabilan i miran dok o miru ili ratu odlučuje Aleksandar Vučić. I to je predsednik ponovio desetine puta. S druge strane, Vojska Srbije je garant tog mira i stabilnosti, zato mora da jača, i zato supersonične rakete, iako s opravdanjem nose nadimak "zagrepčanke" ostaju zalog za bezbednu i sigurnu budućnost srpskog naroda, gde god živeo.

