Ne radi se o zagađenju, pišu tamošnji mediji, već o većoj količini polena koji vetar nosi sa borova uz obalu i nanosi na površinu mora.

Ovakve pojave najčešće se beleže tokom proleća, naročito u aprilu i maju. Osobe osetljive na polen trebalo bi da budu oprezne.

Lekari osobama osetljivim na polen savetuju oprez, posebno tokom suvih i vetrovitih dana. Nakon boravka uz more ili kupanja preporučuje se isprati kožu i kosu čistom vodom, presvući odeću i izbegavati trljanje očiju.

Kod pojave svraba, crvenila očiju, kijanja, curenja nosa, kašlja ili pogoršanja astme preporučuje se uzeti terapiju koju je osoba već dobila od lekara, a po potrebi se mogu koristiti antihistaminici, sprejevi za nos ili kapi za oči.

