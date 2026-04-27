On je istakao za Rojters da se rad na postizanju trajnog mirovnog sporazuma nastavlja u pozadini, ali da direktni razgovori neće biti održani dok se strane ne usaglase u dovoljnoj meri da potpišu memorandum o razumevanju.

"Nacrt će se pregovarati na daljinu dok se ne postigne određeni konsenzus", naveo je jedan pakistanski izvor.

Pregovori između Irana i SAD u Islamabadu, koje je američka strana ranije najavila za protekli vikend, nisu održani pošto je Teheran odbio da učestvuje u razgovorima zbog, kako je navedeno, preteranih zahteva Vašingtona za okončanje sukoba.