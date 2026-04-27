Ruski narod je ujedinjenošću i hrabrošću odgovorio na agresivne napade na zemlju, istakao je on.

„Naš narod je odgovorio na pritisak, pretnje i otvoreno agresivne napade protiv Rusije jedinstvom i čvrstinom, a država je odgovorila brzim donošenjem odluka, uključujući i na zakonodavnom nivou. To je veoma važno“, rekao je Putin.

Oni koji su želeli da podele i oslabe rusko društvo, pogrešili su, jer ne razumeju Rusiju, objasnio je ruski lider.

Dodao je da se Rusija suočava sa neviđenim izazovima i da ih mora dostojanstveno prevazići, ali da se ne može fokusirati isključivo na ograničenja.

„Prekomerne barijere ometaju razvoj. Sve su to privremene, prolazne pojave. Ali Rusija je večna. I naše zakonodavstvo mora biti fleksibilno, dinamično, progresivno i okrenuto ka budućnosti“, naglasio je.

Pored toga, Putin je primetio da je politički sistem Rusije dokazao svoju stabilnost i čvrstinu, istinski suverenitet.