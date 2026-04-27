Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas da je prerano za ukidanje sankcija Iranu.

"Smatramo da bi ukidanje sankcija bilo preuranjeno", rekla je ona u Berlinu na sastanku stranke Demohrišćanske unije (CDU) i njene bavarske sestrinske stranke Hrišćansko-socijalne unije u Bavarskoj (CSU), dodajući da su sankcije uvedene zbog represije koju Iran sprovodi nad sopstvenim stanovništvom, prenosi Rojters.

Kako je istakla, prvo mora da se uoči promena, suštinska promena u Iranu kako bi došlo do ukidanja sankcija.

Evropska unija je uvela sankcije Iranu zbog nuklearnog programa, razvoja balističkih raketa i kršenja ljudskih prava.

Mere obuhvataju ograničenja u trgovini, finansijskom sektoru, energetici i zamrzavanje imovine pojedinaca i institucija povezanih sa iranskim vlastima.

