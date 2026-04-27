Crna hronika, smrt, ubistvo, likvidacija, krađa, pljačka, hapšenje, policija, poginuli, zaplena, carina
Uvek u toku.
BizPortal Lepote Srbije Naj Žena Trpeza Sport Penzionisani

KRVNIČKI GA TUKLI, SIPALI MU LEPAK U USTA I NOS! Muškarac kod Mojkovca pretrpeo pravi HOROR!

Muškarca iz Mojkovca tukle su i maltretirale dve osobe, određeno im je zadržavanje do 72 sata

 
Autor:  Milica Krstić
27.04.2026.11:37
0
Foto: Printscreen | AI ilustracija
MASAKR NAKON SUKOBA DVE PORODICE: Najmanje 42 mrtvih, KRVOPROLIĆE u selu na jugu Čada MASAKR NAKON SUKOBA DVE PORODICE: Najmanje 42 mrtvih, KRVOPROLIĆE u selu na jugu Čada
Prethodna vest
SHVATIO JE Nadala pitali da li mu je drago što Đoković postoji, odgovor je bio brutalan (VIDEO) SHVATIO JE Nadala pitali da li mu je drago što Đoković postoji, odgovor je bio brutalan (VIDEO)
Sledeća vest

Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, posle saslušanja osumnjičenih Luke Radevića i Tamare Vuković iz Mojkovca, doneo je rešenja kojima im je određeno zadržavanje u trajanju do 72 sata.

OB Mojkovac dostavilo je krivičnu prijavu iz koje proizilazi osnovana sumnja da su izvršili krivično delo mučenje u sticaju sa krivičnim delom laka telesna povreda na štetu oštećenog B.M.

Iz krivične prijave i priloga uz istu proizilazi da su osumnjičeni L.R. i T.V., u noći 24/25. aprila ove godine, u vremenu od 22.00 do 01.00 časova, u Mojkovcu, naneli veliki bol i teške patnje i lako telesno povredili oštećenog B.M. na način što su mu u toku vožnje zadali više udaraca po glavi i telu, a nakon toga ga je osumnjičeni L.R. izveo iz vozila i stezao mu brojanicu oko vrata kako bi ga gušio.

Sipali mu lepak u usta i nos

Posle toga mu je "Oho" lepak, upotrebom sile, sipao u usta i nos, nakon čega je oštećeni uspio da se otrgne i pobegne sa tog mjesta.

Kasnije ga je osumnjičena T.V. pozvala u svoju kuću kako bi se izvinila, a kada je došao kod nje, zaključala je ulazna vrata.

Osumnjičeni L.R. je tom prilikom izašao iz sobe i izudarao oštećenog po glavi i telu, a osumnjičena ga je staklenom kuglom izudarala po glavi, da bi mu zatim osumnjičeni L.R. sprejom plave boje isprskao lice i garderobu.

Oštećeni je tom prilikom zadobio brojne telesne povrede.

(Alo.rs/Borba.me)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Preuzmite aplikaciju
Play store App store

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Možda vas zanima

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

20:20 | 14
NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
Foto: Alo | Tanjug

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično

19:01 | 31
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
Foto: Alo | Tanjug

IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar

18:55 | 51
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
Foto: Alo | Tanjug

ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama

18:40 | 24
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
Foto: Alo | Tanjug

I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?

18:27 | 29
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
Foto: Alo | Tanjug

VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"

18:14 | 41
Crna Gora mučenje mojkovac

Povezane vesti

CRNA GORA PRAVI CENTAR ZA MIGRANTE Svratište na granici sa Albanijom umesto vojne karaule!
Premijer Crne Gore Milojko Spajić
Skandal!

CRNA GORA PRAVI CENTAR ZA MIGRANTE Svratište na granici sa Albanijom umesto vojne karaule!

08:15 | 0
MLADIĆ (29) KAŽNJEN SA 2.000 EVRA Vozio pod dejstvom droge
Shutterstock
CRNA GORA

MLADIĆ (29) KAŽNJEN SA 2.000 EVRA Vozio pod dejstvom droge

21:30 | 0
UMALO POGINUO U BIZARNOJ NESREĆI Pumpao gumu na kamionu pa usledio horor
Foto: Shutterstock
UŽASAN INCIDENT

UMALO POGINUO U BIZARNOJ NESREĆI Pumpao gumu na kamionu pa usledio horor

19:59 | 0
TINEJDŽERKA SLALA LAŽNE DOJAVE O POSTAVLJENIM BOMBAMA Koristila mobilni telefon muškarca (42)
Foto: Shutterstock
SREDNJA ŠKOLA

TINEJDŽERKA SLALA LAŽNE DOJAVE O POSTAVLJENIM BOMBAMA Koristila mobilni telefon muškarca (42)

17:35 | 0
U TOKU JE POTRAGA ZA ALBANCIMA Oni se sumnjiče za pokušaj ubistva
Shutterstock
POTERA

U TOKU JE POTRAGA ZA ALBANCIMA Oni se sumnjiče za pokušaj ubistva

12:46 | 0
Komentari (0)

Crna hronika

KORISTILI USLUGE VOŽNJE OD MESTA DO MESTA, PA POGINULI U UDESU Vozač iz kontra smera usmrtio troje
Foto: Mmijatovic_official

KORISTILI USLUGE VOŽNJE OD MESTA DO MESTA, PA POGINULI U UDESU Vozač iz kontra smera usmrtio troje

18:06 | 0
ZA NEVERICU! Žena imala pet laboratorija za uzgoj droge

ZA NEVERICU! Žena imala pet laboratorija za uzgoj droge

17:28 | 0
SAZNAJEMO: MUŠKARAC IZ SURČINA SA AUTOM SLOVENAČKIH TABLA ZAKUCAO SE U GOLF Najnoviji detalji tragedije kod Hrtkovaca
Foto: Alo | Alo!

SAZNAJEMO: MUŠKARAC IZ SURČINA SA AUTOM SLOVENAČKIH TABLA ZAKUCAO SE U GOLF Najnoviji detalji tragedije kod Hrtkovaca

17:01 | 0
ALO! SAZNAJE: JOŠ JEDNA ŽRTVA TRAGEDIJE KOD HRTKOVACA Mladić (25) preminuo u bolnici u Sremskoj Mitrovici

ALO! SAZNAJE: JOŠ JEDNA ŽRTVA TRAGEDIJE KOD HRTKOVACA Mladić (25) preminuo u bolnici u Sremskoj Mitrovici

16:48 | 0
POGINUO VOZAČ KOJI JE VOZIO U KONTRASMERU, STRADALA I DVA PUTNIKA IZ „GOLFA“ Dve osobe teško povređene
Foto: Mmijatovic_official

POGINUO VOZAČ KOJI JE VOZIO U KONTRASMERU, STRADALA I DVA PUTNIKA IZ „GOLFA“ Dve osobe teško povređene

16:06 | 0
"AUTOMOBILI SU PREPOLOVLJENI, A ZAGLAVLJENIMA NIJE BILO SPASA" Najnoviji detalji tragedije u kojoj je poginulo troje ljudi
Printcsreen/Facebook/Šabačke vesti

"AUTOMOBILI SU PREPOLOVLJENI, A ZAGLAVLJENIMA NIJE BILO SPASA" Najnoviji detalji tragedije u kojoj je poginulo troje ljudi

15:26 | 0
AUTOMOBIL NESTALE ANĐELE PRONAĐEN U GARAŽI NEDALEKO OD MESTA GDEJE NESTALA Ovako je lociran
Foto: Vladimir Marković

AUTOMOBIL NESTALE ANĐELE PRONAĐEN U GARAŽI NEDALEKO OD MESTA GDEJE NESTALA Ovako je lociran

15:06 | 0
ZLOČIN U NIŠKOJ BANJI Odloženo suđenje za ubistvo dečaka
Alo

ZLOČIN U NIŠKOJ BANJI Odloženo suđenje za ubistvo dečaka

12:53 | 0
SUDAR DVA KAMIONA Hitna zbrinula dvoje povređenih!
Viber zajednica

SUDAR DVA KAMIONA Hitna zbrinula dvoje povređenih!

11:51 | 0
MIRJANA PAJKOVIĆ PROGOVORILA O SNIMKU SA ODBEGLIM KAVČANINOM! Ponovo šokirala!
Foto: Printscreen/Instagram/Interpol

MIRJANA PAJKOVIĆ PROGOVORILA O SNIMKU SA ODBEGLIM KAVČANINOM! Ponovo šokirala!

10:58 | 0

Najnovije

Crna hronika

Najčitanije

1min

POGOĐENE BOLNICE "SAD i Izrael izveli napade na skoro 240 medicinskih ustanova"

3min

IRAN IZNEO TEŠKE OPTUŽBE! Iz Moskve napali Vašington

3min

BRESKVICA PONOVO SLOBODNA Raskinula vezu posle pet godina, iselila se iz stana!

9min

PITANJE BEZ ODGOVORA Posle ovih Vučićevih reči britanskom novinaru zavladao je muk

9min

NEMCI NE ŽELE U VOJSCU Evo kako mladi izbegavaju vojni rok

37min

KORISTILI USLUGE VOŽNJE OD MESTA DO MESTA, PA POGINULI U UDESU Vozač iz kontra smera usmrtio troje

1H

ZA NEVERICU! Žena imala pet laboratorija za uzgoj droge

1H

SAZNAJEMO: MUŠKARAC IZ SURČINA SA AUTOM SLOVENAČKIH TABLA ZAKUCAO SE U GOLF Najnoviji detalji tragedije kod Hrtkovaca

1H

ALO! SAZNAJE: JOŠ JEDNA ŽRTVA TRAGEDIJE KOD HRTKOVACA Mladić (25) preminuo u bolnici u Sremskoj Mitrovici

2H

POGINUO VOZAČ KOJI JE VOZIO U KONTRASMERU, STRADALA I DVA PUTNIKA IZ „GOLFA“ Dve osobe teško povređene

21H

VUČIĆ SE OGLASIO - STIGLO VAŽNO UPOZORENJE Ne bi bilo prvi put da biramo... (VIDEO)

19H

BOMBARDOVAN LIBAN, VELIKI NAPAD IZRAELSKE VOJSKE Gori vojna baza sa američkim bombarderima

22H

"DOPRINEO JE SVOJOJ SMRTI, SRAMOTA JE UMRETI OD TOGA" Haris Džinović surovo o prijatelju kog je nedavno sahranio!

22H

GASTOZ I ANĐELA OBJAVILI SREĆNE VESTI: "Žena mog života, rodiće mi decu!"

19H

Umro Goran Babić

Vidi sve

Dnevni horoskop

Vidi sve

Vremenska prognoza

Galerije

UDAJE SE ĐINA DŽINOVIĆ Haris priznao sve: "Tako će i Kan jednog dana"
Instagram

UDAJE SE ĐINA DŽINOVIĆ Haris priznao sve: "Tako će i Kan jednog dana"

"DOPRINEO JE SVOJOJ SMRTI, SRAMOTA JE UMRETI OD TOGA" Haris Džinović surovo o prijatelju kog je nedavno sahranio!
Foto: Printscreen | Printscreen

"DOPRINEO JE SVOJOJ SMRTI, SRAMOTA JE UMRETI OD TOGA" Haris Džinović surovo o prijatelju kog je nedavno sahranio!

"NEDOSTAJE MI TATA DA ME POSAVETUJE" Ilda Šaulić iskreno za Alo: "Družili su se sa Šabanom iz koristi"
Ata Images | Ata Images

"NEDOSTAJE MI TATA DA ME POSAVETUJE" Ilda Šaulić iskreno za Alo: "Družili su se sa Šabanom iz koristi"

"DANAS SVAKO MOŽE DA BUDE JAVNA LIČNOST" Marina Tadić za Alo oštro o estradi
Ata Images | Ata Images

"DANAS SVAKO MOŽE DA BUDE JAVNA LIČNOST" Marina Tadić za Alo oštro o estradi

TRAMP PREŽIVEO NOVI ATENTAT!
Štampano izdanje

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,43 117,78
USD USD 100,23 100,54 100,84
CAD CAD 73,11 73,33 73,55
AUD AUD 71,39 71,61 71,82
GBP GBP 134,92 135,33 135,74
CHF CHF 127,34 127,72 128,1

Anketa

Da li se pridržavate posta?

Rezultati