Na snimku nadzornih kamera u hotelu Vašington Hilton vidi se osumnjičeni kako izlazi iz svoje sobe na 10. spratu hotela, odeven u crno, noseći sačmaricu, pištolj i nekoliko noževa spakovanih u crnu torbu, a koristio je unutrašnje stepenište da bi se spustio niz otprilike 10 spratova, zaobilazeći strogo nadzirane javne prostore hotela, rekli su visoki policijski izvori za CBS njuz.

Osumnjičeni se zatim pojavio na terasi - istom nivou kao i foaje koji vodi do crvenog tepiha događaja - samo nekoliko metara od glavne pristupne tačke balskoj dvorani gde se održavala svečana večera za dopisnike iz Bele kuće.

Tada su se policajci Uniformisane divizije Tajne službe suočili s osumnjičenim i uhvatili ga nekoliko trenutaka nakon što se pojavio.

Kao deo standardnog protokola, policajci su odmah skinuli tamnu odeću osumnjičenog i pretražili mu torbu kako bi se uverili da ne nosi dodatno oružje ili eksplozivne naprave.

Kako se navodi incident se dogodio otprilike u 20.36, kada bezbednosne provere već počinju da se smanjuju i kada su magnetometri koji su korišćeni za proveru prisutnih već bili demontirani.

U to vreme novim gostima nije bio dozvoljen ulazak u balsku dvoranu.