Snimak hapšenja 31-godišnjeg Amerikanca Kola Tomasa Alena, koji je naoružan upao u hotel Hilton u Vašingtonu tokom gala večeri dopisnika iz Bele kuće, izazvao je veliku pažnju javnosti. Ipak, u centru priče sada je – žena iz Tajne službe koja je, prema dostupnim informacijama, odigrala ključnu ulogu u njegovom savladavanju.

U trenutku incidenta, u balskoj sali hotela nalazili su se američki predsednik Donald Tramp i najviši državni zvaničnici, uključujući potpredsednika, ministra odbrane i direktora FBI.

Žena koja je reagovala pre svih

Na snimku koji kruži društvenim mrežama vidi se napadač kako leži na podu, okružen pripadnicima bezbednosnih snaga i agentima u civilu. Međutim, prema navodima, presudni trenutak bio je kada ga je savladala upravo jedna žena – pripadnica Tajne službe.

Njena brza reakcija, prisebnost i profesionalnost sprečili su potencijalno mnogo ozbiljniji scenario.

Kako je napadač uopšte došao do sale

Veliko pitanje koje se sada postavlja jeste kako je napadač uspeo da se približi mestu događaja sa oružjem.

Prema informacijama, Kol Tomas Alen bio je gost hotela, što mu je omogućilo da se kreće određenim delovima zgrade bez sumnje. Upravo ta činjenica dala mu je početnu prednost u odnosu na obezbeđenje, koje mora da balansira između bezbednosti i privatnosti gostiju.

Aktivirane sve mere bezbednosti

Onog trenutka kada je izvukao oružje i krenuo ka sali, reagovale su sve bezbednosne službe. Ipak, istraga se sada fokusira na tzv. „sivu zonu“ – period u kojem je napadač uspeo da prođe od hotelske sobe do lobija bez ranije reakcije.

I dok se istražuju propusti u bezbednosnom sistemu, javnost posebno ističe hrabrost i brzu reakciju žene iz Tajne službe. Njena intervencija u ključnom trenutku pokazala je koliko pojedinac može napraviti razliku u kriznoj situaciji.