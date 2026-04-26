"Izgleda da je osumnjičeni, zapravo, nameravao da puca na ljude koji rade u administraciji, verovatno uključujući i predsednika", rekao je Blanš za NBC njuz.

On je dodao da je osumnjičeni verovatno doputovao vozom iz Los Aneđelesa u Čikago, pa zatim u Vašington, prenosi Rojters.

Na godišnjoj večeri Udruženja dopisnika Bele kuće, kojoj je tokom protekle noći prisustvovao američki predsednik Donald Tramp u hotelu "Hilton" u Vašingtonu, naoružani muškarac koji je identifikovan kao Kol Tomas Alen (31) ispalio je više hitaca, nakon čega su svi prisutni evakuisani a u pucnjavi niko nije povređen.

Policija je saopštila da je napadač bio "naoružan sačmaricom, pištoljem i sa više noževa" kao i da su osumnjičeni i policajci "razmenili vatru", tokom koje je jedan pripadnik bezbednosnih snaga upucan u zaštitnu opremu.

Osumnjičeni za pucnjavu je priznao vlastima da su mu mete bili Trampovi zvaničnici, saopštili su ranije danas zvori koji su upoznati sa istragom.