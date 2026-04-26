Na početku maja sve ide polako, a od 20. maja, kada počinje sezona Blizanaca, energija se menja. Ona dostiže vrhunac 31. maja sa punim Plavim Mesecom u Strelcu, zajedno sa stelijumom u Blizancima, donoseći srećnu i magičnu energiju.

Evo koji dani u maju mesecu su najsrećniji za svaki horoskopski znak:

Ovan

Najsrećniji dan: nedelja, 31. maj

Ovo je retka prilika, dragi Ovnovi. 31. maja Plavi Mesec u Strelcu se pojavljuje u vašem polju sreće. Lunarni ciklus je počeo mladim Mesecom u Strelcu 19. decembra 2025. Razmislite šta se tada dešavalo u vašem životu.

Tokom ovog Plavog Meseca dobijate retke, sudbinski vođene vesti ili ponude. Iskoristite ih da usmerite život ka većem obilju i iskustvima, ali pazite da se ne sputavate sami.

Bik

Najsrećniji dan: sreda, 6. maj

Bikovi, zaslužujete da se dobro osećate u onome što radite. Više nije dovoljno samo imati novac ili “klasičan” uspeh — želite i zadovoljstvo.

Pluton kreće retrogradno u Vodoliji od 6. maja do 15. oktobra. Iskoristite to da istražite šta vam zaista prija i dozvolite sebi odstupanje od prethodnog plana.

Blizanci

Najsrećniji dan: četvrtak, 28. maj

Danas ste srećni u svemu što radite. Iako sezona Blizanaca počinje 20. maja, već 28. maja Ceres ulazi u Blizance i donosi ono što zaslužujete.

To stvara snažan energetski skup koji traje do 1. juna. Fokusirajte se na odluke koje donosite — one vode ka uspehu.

Rak

Najsrećniji dan: ponedeljak, 18. maj

Danas privlačite ono što želite. Ne morate da se previše naprežete, ali je potrebna posvećenost.

Venera ulazi u Rak 18. maja i pomaže vam da lakše privučete ljude i prilike. Verujte onome što dolazi.

Lav

Najsrećniji dan: 31. maj

Kreativnost vam je na vrhuncu. Pun Plavi Mesec u Strelcu donosi ostvarenje onoga što je počelo u decembru 2025.

Otvara vam se novi pogled na život i svrhu.

Devica

Najsrećniji dan: 16. maj

Mladi Mesec u Biku donosi novi početak u vašem polju sreće i obilja. Ovo je poziv da započnete nešto novo i uživate u procesu.

Vaga

Najsrećniji dan: 20. maj

Počinje sezona Blizanaca i otvara vam više opcija. Donosite odluke koje mogu imati dugoročne koristi.

Škorpija

Najsrećniji dan: 18. maj

Vreme je da volite sebe dovoljno da napravite promenu. Venera u Raku pomaže vam da prepoznate šta zaslužujete.

Strelac

Najsrećniji dan: 31. maj

Ovo je vaš trenutak. Plavi Mesec u vašem znaku donosi veliku prekretnicu i sudbinski događaj.

Jarac

Najsrećniji dan: 2. maj

Merkur ulazi u Bika i donosi novi pristup karijeri. Otvarate se kreativnijim putevima uspeha.

Vodolija

Najsrećniji dan: 1. maj

Pun Mesec u Škorpiji donosi promene u karijeri. Ovo je početak nove faze u vašem profesionalnom životu.

Ribe

Najsrećniji dan: 31. maj

Plavi Mesec u Strelcu donosi ostvarenje dugogodišnje intuicije i unutrašnjeg osećaja. Konačno vidite smisao čekanja, piše Your tango.