Na početku maja sve ide polako, a od 20. maja, kada počinje sezona Blizanaca, energija se menja. Ona dostiže vrhunac 31. maja sa punim Plavim Mesecom u Strelcu, zajedno sa stelijumom u Blizancima, donoseći srećnu i magičnu energiju.
Evo koji dani u maju mesecu su najsrećniji za svaki horoskopski znak:
Ovan
Najsrećniji dan: nedelja, 31. maj
Ovo je retka prilika, dragi Ovnovi. 31. maja Plavi Mesec u Strelcu se pojavljuje u vašem polju sreće. Lunarni ciklus je počeo mladim Mesecom u Strelcu 19. decembra 2025. Razmislite šta se tada dešavalo u vašem životu.
Tokom ovog Plavog Meseca dobijate retke, sudbinski vođene vesti ili ponude. Iskoristite ih da usmerite život ka većem obilju i iskustvima, ali pazite da se ne sputavate sami.
Bik
Najsrećniji dan: sreda, 6. maj
Bikovi, zaslužujete da se dobro osećate u onome što radite. Više nije dovoljno samo imati novac ili “klasičan” uspeh — želite i zadovoljstvo.
Pluton kreće retrogradno u Vodoliji od 6. maja do 15. oktobra. Iskoristite to da istražite šta vam zaista prija i dozvolite sebi odstupanje od prethodnog plana.
Blizanci
Najsrećniji dan: četvrtak, 28. maj
Danas ste srećni u svemu što radite. Iako sezona Blizanaca počinje 20. maja, već 28. maja Ceres ulazi u Blizance i donosi ono što zaslužujete.
To stvara snažan energetski skup koji traje do 1. juna. Fokusirajte se na odluke koje donosite — one vode ka uspehu.
Rak
Najsrećniji dan: ponedeljak, 18. maj
Danas privlačite ono što želite. Ne morate da se previše naprežete, ali je potrebna posvećenost.
Venera ulazi u Rak 18. maja i pomaže vam da lakše privučete ljude i prilike. Verujte onome što dolazi.
Lav
Najsrećniji dan: 31. maj
Kreativnost vam je na vrhuncu. Pun Plavi Mesec u Strelcu donosi ostvarenje onoga što je počelo u decembru 2025.
Otvara vam se novi pogled na život i svrhu.
Devica
Najsrećniji dan: 16. maj
Mladi Mesec u Biku donosi novi početak u vašem polju sreće i obilja. Ovo je poziv da započnete nešto novo i uživate u procesu.
Vaga
Najsrećniji dan: 20. maj
Počinje sezona Blizanaca i otvara vam više opcija. Donosite odluke koje mogu imati dugoročne koristi.
Škorpija
Najsrećniji dan: 18. maj
Vreme je da volite sebe dovoljno da napravite promenu. Venera u Raku pomaže vam da prepoznate šta zaslužujete.
Strelac
Najsrećniji dan: 31. maj
Ovo je vaš trenutak. Plavi Mesec u vašem znaku donosi veliku prekretnicu i sudbinski događaj.
Jarac
Najsrećniji dan: 2. maj
Merkur ulazi u Bika i donosi novi pristup karijeri. Otvarate se kreativnijim putevima uspeha.
Vodolija
Najsrećniji dan: 1. maj
Pun Mesec u Škorpiji donosi promene u karijeri. Ovo je početak nove faze u vašem profesionalnom životu.
Ribe
Najsrećniji dan: 31. maj
Plavi Mesec u Strelcu donosi ostvarenje dugogodišnje intuicije i unutrašnjeg osećaja. Konačno vidite smisao čekanja, piše Your tango.
