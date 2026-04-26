Izraelske odbrambene snage (IDF) izdale su danas upozorenje na evakuaciju za stanovnike nekoliko libanskih gradova severno od izraelske bezbednosne zone u južnom Libanu, pred vazdušne napade na proiranski militantni pokret Hezbolah.

"S obzirom na to da je organizacija Hezbolah prekršila sporazum o prekidu vatre, IDF je primoran da deluje protiv nje silom", rekao je u saopštenju portparol IDF-a Avihaj Adrai, prenosi Tajms of Izrael.

Civilima u Majfadunu, Šukinu, Johmaru, Arnunu, Zavtar el Šarkiji i Kfar Tebnitu naloženo je da se evakuišu iz svojih domova i da se udalje najmanje kilometar od područja koje je označeno na mapi koju je objavio IDF.