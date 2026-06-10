Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da su Sjedinjene Američke Države tajno omogućile izvoz miliona barela iranske nafte, tvrdeći da je operacija sprovedena tokom noći i bez znanja Teherana.



Govoreći o energetskom tržištu i cenama nafte, Tramp je izneo tvrdnju da su prošle nedelje realizovane velike isporuke iranske nafte.

- Znate, sada mogu da kažem nešto što niste znali. Da li ste znali da smo izvezli milione barela nafte? Niko to ne zna. Znate ko to ne zna? Iran, do sada - rekao je Tramp.

Prema njegovim rečima, tokom jedne noći isplovila su čak 22 tankera sa ugašenim svetlima.

- Prošle nedelje, tokom noći, poslali smo 22 broda sa ugašenim svetlima, jer oni nemaju radare - potpuno smo onesposobili njihove radare. Izbacili smo ih iz funkcije - izjavio je Tramp.

Uticaj na cenu nafte

Tramp smatra da su takvi potezi doprineli stabilizaciji globalnog tržišta energenata i sprečili značajno veći rast cena sirove nafte.

- Zbog toga nafta košta između 85 i 90 dolara po barelu, a ne 250 dolara - rekao je američki predsednik.

On je dodao da je ranije upozoravao kako bi određene mere mogle negativno da utiču na američku ekonomiju, uprkos njihovim geopolitičkim efektima.

Za sada nije objavljena zvanična dokumentacija koja bi potvrdila Trampove tvrdnje o izvozu iranske nafte, broju tankera ili navodnom onesposobljavanju radarskih sistema.

Takođe, nije poznato da li su se njegove izjave odnosile na konkretnu vojnu ili obaveštajnu operaciju.