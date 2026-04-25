Mađarska politička scena ulazi u potpuno novu fazu nakon što je potvrđeno da će Anita Orban preuzeti jednu od najvažnijih uloga u državi – vođenje Ministarstva spoljnih poslova, ali i mesto potpredsednice vlade.

Ovu informaciju javno je saopštio Peter Mađar, lider stranke Tisa koja je odnela pobedu na parlamentarnim izborima i sada formira novu vlast.

– Anita Orban će, pored funkcije šefice diplomatije, obavljati i dužnost zamenika premijera u vladi koju predvodi Tisa – napisao je Mađar na društvenoj mreži X, jasno nagoveštavajući koliko će njen uticaj biti snažan u narednom periodu.

Ovaj potez se tumači kao pokušaj konsolidacije moći unutar nove vlasti, ali i kao signal da će spoljna politika imati ključnu ulogu u budućim potezima vlade.

Istovremeno, najavljeni su i simbolični, ali politički značajni potezi. Lider Tise je ranije poručio da će zastava Evropske unije, koja je uklonjena sa zgrade parlamenta još 2014. godine, ponovo biti vraćena na njenu fasadu.

Ova odluka već izaziva reakcije jer mnogi u njoj vide jasan znak promene kursa Mađarske i mogućeg približavanja Briselu nakon godina zategnutih odnosa.