Dok cene trešanja na pijacama i u marketima idu i do 300,400 dinara, jedna objava na društvenim mrežama izazvala je veliko interesovanje građana.

Korisnik Fejsbuka po imenu Goran objavio je da prodaje sveže ubrane trešnje po znatno nižoj ceni od one na koju su kupci navikli poslednjih nedelja. Goran je inače iz Novog Sela na Kosovu i Metohiji.

Sveže ubrane trešnje po povoljnoj ceni

U objavi je napisao:

"Nova tura, nova avantura. Upravo ubrane trešnjice. 100,00 din/kg na gajbicu, 150,00 na kilogram."

Ponuda je brzo privukla pažnju korisnika društvenih mreža, posebno zbog činjenice da su trešnje ove sezone među skupljim voćem na tržištu.

Novo Selo poznato po voćarstvu

Prema informacijama dostupnim na internetu, Novo Selo je naselje u opštini Kosovska Kamenica na Kosovu i Metohiji.

U ovom kraju mnogi meštani bave se poljoprivredom i voćarstvom, pa tokom sezone na društvenim mrežama često osvanu oglasi za prodaju svežeg voća direktno od proizvođača.

Kupci sve češće traže voće direktno od proizvođača

Zbog visokih cena u trgovinama, mnogi građani poslednjih godina nastoje da voće i povrće kupuju direktno od proizvođača. Na taj način mogu da dođu do svežijih proizvoda po povoljnijim cenama.

Upravo zato oglasi poput ovog često izazivaju veliko interesovanje, naročito kada je reč o sezonskom voću kao što su trešnje, koje su među omiljenim prolećnim i letnjim poslasticama.