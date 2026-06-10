Udruženje je u hitnom pismu vladi navelo da će planirani porez na šećer, putarine za teretna vozila, energetski nameti, povećanje minimalne zarade i minimalne zarade za mlade, kao i dodatni nacionalni propisi koji prevazilaze zahteve Evropske unije značajno povećati troškove, prenosi "NL tajms".

Poverenje potrošača i dalje je na niskom nivou, dok kupci sve više vode računa o cenama, dodaje CBL.

Posebno su pogođeni supermarketi u pograničnim oblastima Holandije, jer se poreska pravila razlikuju od onih u susednim državama.

"Sve češće primećujemo da stanovnici pograničnih regiona kupuju namirnice i druge proizvode, poput goriva, u Nemačkoj ili Belgiji", navodi se u saopštenju.

Supermarketi upozoravaju da bi nove mere, uz poskupljenja izazvana globalnim ekonomskim kretanjima i ratom na Bliskom istoku, mogle dodatno da povećaju troškove života.

"U zavisnosti od proizvoda, potrebno je između četiri i dvanaest meseci da se povećani troškovi odraze na maloprodajne cene", napominje CBL.