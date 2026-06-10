Na snimku koji se brzo proširio TikTokom vidi se zlatni retriver kako sedi na zadnjem sedištu automobila, još uvek umotan u pseći ogrtač nakon kupanja. Umesto da bude miran ili zahvalan, pas demonstrativno okreće leđa vlasnici, jasno pokazujući “uvređeni stav”, kao da želi da joj poruči da nije spreman da napusti vodu i kraj svoje zabave.

“On je tako dramatičan”, stoji u opisu viralnog videa, dok su hashtagovi poput #goldenretriever i #thespicygolden dodatno doprineli njegovom širenju i popularnosti na mrežama.

Korisnici su u komentarima uglavnom stali na stranu psa, uz duhovite poruke poput: “Nije još gotov sa plivanjem”, “Jadnoj bebici treba još bazena” i “Ovo je najdramatičniji pas ikada”. Iako je u bazenu proveo oko dva sata, mnogi su zaključili da to za ovu rasu očigledno nije bilo dovoljno i da bi najradije ostao u vodi ceo dan.

Zlatni retriveri su poznati kao jedna od najprijateljskijih i najrazigranijih rasa pasa na svetu, ali i kao veliki ljubitelji vode. Rasa Zlatni Retriver nastala je u Velikoj Britaniji sa svrhom da pomaže lovcima u donošenju ptica iz vode, zbog čega ovi psi imaju snažno izražen instinkt za plivanje i boravak u jezerima, rekama i bazenima.

Njihova građa takođe doprinosi njihovoj ljubavi prema vodi – gusta, vodootporna dlaka štiti ih od hladnoće, dok im kožice između prstiju omogućavaju lakše i efikasnije kretanje kroz vodu. Zbog toga mnogi zlatni retriveri ne samo da vole da uđu u vodu, već često ne žele ni da izađu iz nje.

Ova simpatična scena još jednom je pokazala zašto su zlatni retriveri među najpopularnijim i najvoljenijim psima na internetu – njihova kombinacija emocija, inteligencije i “dramatičnog” ponašanja često stvara trenutke koji osvajaju milione pregleda i osmeh publike širom sveta.