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Drama u bazenu: Retriver odbio da ide kući pa ''zaratio'' sa vlasnicom - njegova reakcija nasmejala milione!
Vlasnica je izvukla zlatnog retrivera iz bazena, ali njegova reakcija ubrzo je postala pravi viralni hit i oduševila korisnike društvenih mreža širom sveta.
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